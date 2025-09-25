Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, очередь со стороны Керчи за два часа выросла в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T11:05
2025-09-25T12:24
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, очередь со стороны Керчи за два часа выросла в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 9 утра на досмотр с крымской стороны стояли 150 машин, с кубанского берега заторов не было.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту выросла до 532 автомобилей

11:05 25.09.2025 (обновлено: 12:24 25.09.2025)
 
Автомобили в очереди на Крымский мост со стороны Керчи
Автомобили в очереди на Крымский мост со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, очередь со стороны Керчи за два часа выросла в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 9 утра на досмотр с крымской стороны стояли 150 машин, с кубанского берега заторов не было.
"По состоянию на 11:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 532 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
КрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
