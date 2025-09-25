https://crimea.ria.ru/20250925/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-v-tri-raza-1149708507.html
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, очередь со стороны Керчи за два часа выросла в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации...
2025-09-25T11:05
2025-09-25T11:05
2025-09-25T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, очередь со стороны Керчи за два часа выросла в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 9 утра на досмотр с крымской стороны стояли 150 машин, с кубанского берега заторов не было.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:05 25.09.2025 (обновлено: 12:24 25.09.2025)