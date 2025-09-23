Рейтинг@Mail.ru
К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/k-zemle-priblizhaetsya-yarkaya-kometa--kogda-ee-mozhno-budet-uvidet-1149653512.html
К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть
К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть - РИА Новости Крым, 23.09.2025
К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть
Крымчане, как и другие жители России, смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon) уже через месяц. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T21:48
2025-09-23T21:43
россия
новости
земля
космос
комета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110276/37/1102763784_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_14ed1aaff67ec8753e1b50f82402eed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, как и другие жители России, смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon) уже через месяц. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По прогнозам, эту комету уже через десять дней можно будет увидеть в бинокли, а через месяц ее станет видно и невооруженным глазом на всей территории страны.Как отмечают специалисты комета Lemmon впервые была обнаружена 3 января 2025 года.18 сентября потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученыеКрымский астроном открыл межзвездную кометуСША хотят построить ядерный реактор на Луне
россия
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110276/37/1102763784_147:0:600:340_1920x0_80_0_0_cd2b89cc99d3d6959d4b7e182a3becaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, земля, космос, комета
К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть

Жители Крыма через месяц смогут увидеть яркую комету

21:48 23.09.2025
 
© © Fotolia/ Paul FleetКомета около Земли. Архивное фото
Комета около Земли. Архивное фото
© © Fotolia/ Paul Fleet
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, как и другие жители России, смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon) уже через месяц. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По прогнозам, эту комету уже через десять дней можно будет увидеть в бинокли, а через месяц ее станет видно и невооруженным глазом на всей территории страны.

"Комета в настоящее время находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, которое, однако, быстро сокращается примерно на 5 миллионов километров каждые сутки. Через 10 дней, 3 октября, небесное тел будет находиться в 150 миллионах км, а 21 октября пройдет на минимальном от Земли расстоянии менее 90 миллионов км", говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты комета Lemmon впервые была обнаружена 3 января 2025 года.
18 сентября потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые
Крымский астроном открыл межзвездную комету
США хотят построить ядерный реактор на Луне
 
РоссияНовостиЗемлякосмосКомета
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
21:48К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть
21:31Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
21:08Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
20:42В Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет
20:32Ословоспитатели: фермеры в Крыму более 20 лет осваивают редкую профессию
20:11Каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж
19:51В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
19:31На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение
19:10Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
18:52"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ
18:31Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе
18:07Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
17:44Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было
17:24Клиенты ВТБ за 8 месяцев совершили 292 млн платежей с помощью стикеров
17:07Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
16:57Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут
16:43Авария обесточила часть Симферопольского района
16:16В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов
15:48Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
Лента новостейМолния