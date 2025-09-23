https://crimea.ria.ru/20250923/k-zemle-priblizhaetsya-yarkaya-kometa--kogda-ee-mozhno-budet-uvidet-1149653512.html
К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть
2025-09-23T21:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, как и другие жители России, смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon) уже через месяц. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По прогнозам, эту комету уже через десять дней можно будет увидеть в бинокли, а через месяц ее станет видно и невооруженным глазом на всей территории страны.Как отмечают специалисты комета Lemmon впервые была обнаружена 3 января 2025 года.18 сентября потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученыеКрымский астроном открыл межзвездную кометуСША хотят построить ядерный реактор на Луне
