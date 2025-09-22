Рейтинг@Mail.ru
Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые
Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые
Ученые получили первые видеокадры прошедшего солнечного затмения, которое ожидали накануне. На снимках астрономов удивила форма спутника Земли – из космоса Луна РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T22:30
2025-09-22T22:30
солнце
луна
новости
космос
астрономия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ученые получили первые видеокадры прошедшего солнечного затмения, которое ожидали накануне. На снимках астрономов удивила форма спутника Земли – из космоса Луна выглядит как идеальный черный диск. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Космическая солнечная обсерватория SDO, работающая на околоземной орбите на высоте около 35 тысяч километров, прислала из космоса снимки прошедшего солнечного затмения, уточнили ученые.По их информации, транзит Луны по Солнцу из-за значительного удаления спутника от поверхности Земли произошел для SDO не 21 сентября, как для всего населения планеты, а только утром в понедельник с 07:14 по 07:50 по московскому времени.В то же время, поскольку Луна максимально удалена сейчас, в новолуние, это означает, что через пол-оборота, в полнолуние, она, напротив, будет находиться на минимальном от Земли расстоянии, добавили ученые."И это действительно так. На Земле наступает сезон суперлуний, когда полная Луна на небе имеет максимальные за весь год размеры. Первое из суперлуний произойдет уже через две недели, 7 октября", – анонсировали астрономы.Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, добавили ученые.
космос
солнце, луна, новости, космос, астрономия
Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые

Астрономы получили первые кадры солнечного затмения

22:30 22.09.2025
 
© РИА Новости . Тункель / Перейти в фотобанкЗатмение Солнца
Затмение Солнца - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Тункель
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ученые получили первые видеокадры прошедшего солнечного затмения, которое ожидали накануне. На снимках астрономов удивила форма спутника Земли – из космоса Луна выглядит как идеальный черный диск. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"В отсутствие искажений атмосферы и рассеянного света Луна выглядит из космоса как идеальный черный диск, настолько ровный, что даже трудно поверить, что это реальное физическое тело", – сказано в сообщении.

Космическая солнечная обсерватория SDO, работающая на околоземной орбите на высоте около 35 тысяч километров, прислала из космоса снимки прошедшего солнечного затмения, уточнили ученые.
По их информации, транзит Луны по Солнцу из-за значительного удаления спутника от поверхности Земли произошел для SDO не 21 сентября, как для всего населения планеты, а только утром в понедельник с 07:14 по 07:50 по московскому времени.

"На снимках хорошо видно, насколько меньше наблюдаемый диаметр Луны по сравнению с размером Солнца. Частично это связано с особенностями орбиты спутника, но и сама Луна сейчас находится почти на максимальном удалении от Земли", – добавили астрономы.

В то же время, поскольку Луна максимально удалена сейчас, в новолуние, это означает, что через пол-оборота, в полнолуние, она, напротив, будет находиться на минимальном от Земли расстоянии, добавили ученые.
"И это действительно так. На Земле наступает сезон суперлуний, когда полная Луна на небе имеет максимальные за весь год размеры. Первое из суперлуний произойдет уже через две недели, 7 октября", – анонсировали астрономы.
Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, добавили ученые.
