Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ученые получили первые видеокадры прошедшего солнечного затмения, которое ожидали накануне. На снимках астрономов удивила форма спутника Земли – из космоса Луна выглядит как идеальный черный диск. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Космическая солнечная обсерватория SDO, работающая на околоземной орбите на высоте около 35 тысяч километров, прислала из космоса снимки прошедшего солнечного затмения, уточнили ученые.По их информации, транзит Луны по Солнцу из-за значительного удаления спутника от поверхности Земли произошел для SDO не 21 сентября, как для всего населения планеты, а только утром в понедельник с 07:14 по 07:50 по московскому времени.В то же время, поскольку Луна максимально удалена сейчас, в новолуние, это означает, что через пол-оборота, в полнолуние, она, напротив, будет находиться на минимальном от Земли расстоянии, добавили ученые."И это действительно так. На Земле наступает сезон суперлуний, когда полная Луна на небе имеет максимальные за весь год размеры. Первое из суперлуний произойдет уже через две недели, 7 октября", – анонсировали астрономы.Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, добавили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл межзвездную кометуХорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо ЗемлиСША хотят построить ядерный реактор на Луне

