11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/11-bespilotnikov-unichtozheny-na-podlete-k-moskve-1149642283.html
11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве
11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 23.09.2025
11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны всю ночь отражали воздушные удары украинских боевиков по Москве и региону. Всего было уничтожено 11 вражеских БПЛА, сообщил мэр... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T06:41
2025-09-23T06:42
москва
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
безопасность
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны всю ночь отражали воздушные удары украинских боевиков по Москве и региону. Всего было уничтожено 11 вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.По его данным, первые два дрона были сбиты на подлете к столице в 00:04. До 4 утра ВСУ предприняли еще пять попыток атаковать Москву группами беспилотников. Все они были отражены."На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уточнил Собянин.Накануне вечером над регионов было сбито 15 украинских беспилотников. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево.В ночь на 22 сентября над регионами РФ и в частности над Крымом сбили 114 вражеских дрона. Накануне ВСУ атаковали Форос, в результате чего погибли трое и ранены 16 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
1920
1920
true
11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве

На подлете к Москве сбито 11 беспилотников ВСУ

06:41 23.09.2025 (обновлено: 06:42 23.09.2025)
 
ПВО
ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны всю ночь отражали воздушные удары украинских боевиков по Москве и региону. Всего было уничтожено 11 вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его данным, первые два дрона были сбиты на подлете к столице в 00:04. До 4 утра ВСУ предприняли еще пять попыток атаковать Москву группами беспилотников. Все они были отражены.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уточнил Собянин.
Накануне вечером над регионов было сбито 15 украинских беспилотников. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево.
В ночь на 22 сентября над регионами РФ и в частности над Крымом сбили 114 вражеских дрона. Накануне ВСУ атаковали Форос, в результате чего погибли трое и ранены 16 человек.
