11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны всю ночь отражали воздушные удары украинских боевиков по Москве и региону. Всего было уничтожено 11 вражеских БПЛА, сообщил мэр... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T06:41
2025-09-23T06:41
2025-09-23T06:42
На подлете к Москве сбито 11 беспилотников ВСУ
06:41 23.09.2025 (обновлено: 06:42 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны всю ночь отражали воздушные удары украинских боевиков по Москве и региону. Всего было уничтожено 11 вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его данным, первые два дрона были сбиты на подлете к столице в 00:04. До 4 утра ВСУ предприняли еще пять попыток атаковать Москву группами беспилотников. Все они были отражены.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уточнил Собянин.
Накануне вечером над регионов было сбито 15 украинских беспилотников. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево.
В ночь на 22 сентября над регионами РФ и в частности над Крымом сбили 114 вражеских дрона
. Накануне ВСУ атаковали Форос, в результате чего погибли трое и ранены 16 человек
.
