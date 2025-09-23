https://crimea.ria.ru/20250923/11-bespilotnikov-unichtozheny-na-podlete-k-moskve-1149642283.html

11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве

11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 23.09.2025

11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны всю ночь отражали воздушные удары украинских боевиков по Москве и региону. Всего было уничтожено 11 вражеских БПЛА, сообщил мэр... РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T06:41

2025-09-23T06:41

2025-09-23T06:42

москва

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

безопасность

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны всю ночь отражали воздушные удары украинских боевиков по Москве и региону. Всего было уничтожено 11 вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.По его данным, первые два дрона были сбиты на подлете к столице в 00:04. До 4 утра ВСУ предприняли еще пять попыток атаковать Москву группами беспилотников. Все они были отражены."На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уточнил Собянин.Накануне вечером над регионов было сбито 15 украинских беспилотников. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево.В ночь на 22 сентября над регионами РФ и в частности над Крымом сбили 114 вражеских дрона. Накануне ВСУ атаковали Форос, в результате чего погибли трое и ранены 16 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, безопасность, новости, новости сво