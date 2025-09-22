https://crimea.ria.ru/20250922/114-vrazheskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionam-rossii-1149610764.html

114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России

114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России - РИА Новости Крым, 22.09.2025

114 вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионам России

Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22

2025-09-22T07:17

2025-09-22T07:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, по 25 БПЛА сбито над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 – над территорией Белгородской области, 13 – над Астраханской областью, 10 – над территорией Республики Крым, семь беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, пять – над акваторией Азовского моря, по три – над Ярославской и Волгоградской областями, два дрона уничтожены над акваторией Черного моря и по одному – над Курской и Воронежской областями.Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление КиеваПри атаке ВСУ на Крым повреждена школа в ФоросеВоенные отражают воздушную атаку на Севастополь

