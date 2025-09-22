Рейтинг@Mail.ru
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250922/v-sakskom-rayone-dva-podrostka-na-pitbaykakh-vrezalis-v-avto-i-zabor-1149620864.html
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
В селе Геройское Сакского района два подростка пострадали во время катания на питбайках, сообщают в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T13:18
2025-09-22T13:13
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
крым
сакский район
дети
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149621126_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_72bc7c89cb17170dd3e72cd3598404d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В селе Геройское Сакского района два подростка пострадали во время катания на питбайках, сообщают в Госавтоинспекции Крыма.По предварительной информации, ребенок 2009 года рождения, передвигаясь на питбайке по улице Войкова, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Mercedes-Benz. Следовавший за ним мальчик 2011 года рождения выехал за пределы проезжей части и наехал на металлический забор частного домовладения.Ход и результаты проверки обстоятельств ДТП взяты под контроль прокуратурой Крыма.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погиблиВрезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в СевастополеГде в Крыму чаще всего происходят ДТП
крым
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149621126_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d9c3b747fe4dd72d28c398bac0a1245e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым, сакский район, дети, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор

На западе Крыма два подростка на питбайках врезались в авто и забор – прокуратура

13:18 22.09.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаНесовершеннолетние  пострадали в результате ДТП в Сакском районе
Несовершеннолетние  пострадали в результате ДТП в Сакском районе
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В селе Геройское Сакского района два подростка пострадали во время катания на питбайках, сообщают в Госавтоинспекции Крыма.
По предварительной информации, ребенок 2009 года рождения, передвигаясь на питбайке по улице Войкова, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Mercedes-Benz. Следовавший за ним мальчик 2011 года рождения выехал за пределы проезжей части и наехал на металлический забор частного домовладения.
"В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.
Ход и результаты проверки обстоятельств ДТП взяты под контроль прокуратурой Крыма.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияНовости КрымаКрымСакский райондетиГосавтоинспекция КрымаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Атака БПЛА на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара ВСУ
15:35Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
15:10Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту
15:01РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин
14:50Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин
14:37В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза
14:05Осенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенности
13:52Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
13:50Маргарита Симоньян проходит лечение от рака
13:44Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек
13:37В Крыму не фиксируют массовых отмен броней после атаки ВСУ на Форос
13:30Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины
13:18В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
13:12Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа
12:59Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП
12:50Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
12:40Две женщины ранены при падении обломков сбитых беспилотников в Белгороде
12:30На дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
12:15Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
Лента новостейМолния