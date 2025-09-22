https://crimea.ria.ru/20250922/v-sakskom-rayone-dva-podrostka-na-pitbaykakh-vrezalis-v-avto-i-zabor-1149620864.html
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
В селе Геройское Сакского района два подростка пострадали во время катания на питбайках, сообщают в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T13:18
2025-09-22T13:18
2025-09-22T13:13
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
крым
сакский район
дети
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В селе Геройское Сакского района два подростка пострадали во время катания на питбайках, сообщают в Госавтоинспекции Крыма.По предварительной информации, ребенок 2009 года рождения, передвигаясь на питбайке по улице Войкова, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Mercedes-Benz. Следовавший за ним мальчик 2011 года рождения выехал за пределы проезжей части и наехал на металлический забор частного домовладения.Ход и результаты проверки обстоятельств ДТП взяты под контроль прокуратурой Крыма.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погиблиВрезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в СевастополеГде в Крыму чаще всего происходят ДТП
крым
сакский район
Новости
В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
На западе Крыма два подростка на питбайках врезались в авто и забор – прокуратура