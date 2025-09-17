https://crimea.ria.ru/20250917/gde-v-krymu-chasche-vsego-proiskhodyat-dtp-1149517242.html
Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.За крымской столицей, согласно статистике, следует Ялта, за ней – Евпатория и Керчь."То есть там, где у нас больше жителей и отдыхающих, там и больше нарушений и большее насыщение комплексами фотовидеофиксации ПДД в том числе в этих регионах", – добавил Леонтьев.За чертой населенных пунктов аварийность растет из-за превышение скорости. Однако в этом году есть положительная динамика по трассе "Таврида", статистка по которой, как и по всем федеральным магистралям, выделяется отдельно, заметил Леонтьев.При этом для безопасности автовладельцев на "Тавриде" продолжают улучшать инфраструктуру, заметил инспектор. Стало больше ограждений, устанавливаются новые шумовые полосы и, как следствие, "становится более безопасно", сказал Леонтьев."Все деньги, которые у нас в дорожном фонде находятся, они как раз и будут уходить на развитие инфраструктуры в целом. То есть более у нас полноценные сейчас дороги появляются, по всем стандартам, и они, в принципе, одни из лучших в России", – заключил Леонтьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогахБолее 30 человек пострадали в ДТП в КрымуСотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
В Симферополе и Ялте водители чаще всего нарушают правила дорожного движения - ГАИ
18:46 17.09.2025 (обновлено: 18:51 17.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым
. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.
"Больше всего (правонарушений – ред.), конечно, это Симферополь. Потому что, если мы берем мегаполис – большое количество перекрестков, и сложных перекрестков, много дорог, а значит и большое количество ДТП", – сказал Леонтьев.
За крымской столицей, согласно статистике, следует Ялта, за ней – Евпатория и Керчь.
"То есть там, где у нас больше жителей и отдыхающих, там и больше нарушений и большее насыщение комплексами фотовидеофиксации ПДД в том числе в этих регионах", – добавил Леонтьев.
За чертой населенных пунктов аварийность растет из-за превышение скорости. Однако в этом году есть положительная динамика по трассе "Таврида", статистка по которой, как и по всем федеральным магистралям, выделяется отдельно, заметил Леонтьев.
"Если сравнить количество нарушений с прошлым годом, то оно снизилось на "Тавриде". ДТП в большем случае носят случайный характер, в плане "случайный" – это сон за рулем. Пока Госавтоинспекции тяжело с этим бороться. Останавливать каждого водителя и спрашивать о состоянии в принципе невозможно, и камерой это пресечь тоже не получится", – пояснил Леонтьев.
При этом для безопасности автовладельцев на "Тавриде" продолжают улучшать инфраструктуру, заметил инспектор. Стало больше ограждений, устанавливаются новые шумовые полосы и, как следствие, "становится более безопасно", сказал Леонтьев.
"Все деньги, которые у нас в дорожном фонде находятся, они как раз и будут уходить на развитие инфраструктуры в целом. То есть более у нас полноценные сейчас дороги появляются, по всем стандартам, и они, в принципе, одни из лучших в России", – заключил Леонтьев.
