Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму чаще всего происходят ДТП - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250917/gde-v-krymu-chasche-vsego-proiskhodyat-dtp-1149517242.html
Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
Где в Крыму чаще всего происходят ДТП - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T18:46
2025-09-17T18:51
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
симферопольский район
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
пдд (правила дорожного движения)
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146728986_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b88c7533de31b715443b2687712c02bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.За крымской столицей, согласно статистике, следует Ялта, за ней – Евпатория и Керчь."То есть там, где у нас больше жителей и отдыхающих, там и больше нарушений и большее насыщение комплексами фотовидеофиксации ПДД в том числе в этих регионах", – добавил Леонтьев.За чертой населенных пунктов аварийность растет из-за превышение скорости. Однако в этом году есть положительная динамика по трассе "Таврида", статистка по которой, как и по всем федеральным магистралям, выделяется отдельно, заметил Леонтьев.При этом для безопасности автовладельцев на "Тавриде" продолжают улучшать инфраструктуру, заметил инспектор. Стало больше ограждений, устанавливаются новые шумовые полосы и, как следствие, "становится более безопасно", сказал Леонтьев."Все деньги, которые у нас в дорожном фонде находятся, они как раз и будут уходить на развитие инфраструктуры в целом. То есть более у нас полноценные сейчас дороги появляются, по всем стандартам, и они, в принципе, одни из лучших в России", – заключил Леонтьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогахБолее 30 человек пострадали в ДТП в КрымуСотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
крым
симферополь
симферопольский район
ялта
евпатория
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146728986_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0a215be8932e69c4cc9c1d1179e46e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, пдд (правила дорожного движения), мвд по республике крым, дмитрий леонтьев, новости крыма, ялта, евпатория, керчь, трасса таврида
Где в Крыму чаще всего происходят ДТП

В Симферополе и Ялте водители чаще всего нарушают правила дорожного движения - ГАИ

18:46 17.09.2025 (обновлено: 18:51 17.09.2025)
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

"Больше всего (правонарушений – ред.), конечно, это Симферополь. Потому что, если мы берем мегаполис – большое количество перекрестков, и сложных перекрестков, много дорог, а значит и большое количество ДТП", – сказал Леонтьев.

За крымской столицей, согласно статистике, следует Ялта, за ней – Евпатория и Керчь.
"То есть там, где у нас больше жителей и отдыхающих, там и больше нарушений и большее насыщение комплексами фотовидеофиксации ПДД в том числе в этих регионах", – добавил Леонтьев.
За чертой населенных пунктов аварийность растет из-за превышение скорости. Однако в этом году есть положительная динамика по трассе "Таврида", статистка по которой, как и по всем федеральным магистралям, выделяется отдельно, заметил Леонтьев.
"Если сравнить количество нарушений с прошлым годом, то оно снизилось на "Тавриде". ДТП в большем случае носят случайный характер, в плане "случайный" – это сон за рулем. Пока Госавтоинспекции тяжело с этим бороться. Останавливать каждого водителя и спрашивать о состоянии в принципе невозможно, и камерой это пресечь тоже не получится", – пояснил Леонтьев.
При этом для безопасности автовладельцев на "Тавриде" продолжают улучшать инфраструктуру, заметил инспектор. Стало больше ограждений, устанавливаются новые шумовые полосы и, как следствие, "становится более безопасно", сказал Леонтьев.
"Все деньги, которые у нас в дорожном фонде находятся, они как раз и будут уходить на развитие инфраструктуры в целом. То есть более у нас полноценные сейчас дороги появляются, по всем стандартам, и они, в принципе, одни из лучших в России", – заключил Леонтьев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
Более 30 человек пострадали в ДТП в Крыму
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымСимферопольСимферопольский районПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПДД (Правила дорожного движения)МВД по Республике КрымДмитрий ЛеонтьевНовости КрымаЯлтаЕвпаторияКерчьТрасса Таврида
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:22Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
20:07Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта
19:41ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
19:35"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
19:21Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
19:09Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО
18:52Крупный пожар под Симферополем потушили
18:46Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
18:252 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
18:12Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:36Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
17:22Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране
17:13Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
17:01Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
16:52Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
16:38В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
16:26Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году
15:55Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
15:28Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд
15:20Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
Лента новостейМолния