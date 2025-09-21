https://crimea.ria.ru/20250921/vrezalsya-v-svetovuyu-oporu-tri-cheloveka-postradali-v-dtp-v-sevastopole-1149597691.html

Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе

Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля со световой опорой, сообщают в региональном главке МВД.По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 08 часов 20 минут возле дома № 11 на улице Вокзальная 21-летний водитель, управляя автомобилем Lada, неправильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил столкновение со световой опорой, рассказали в полиции.Признаков опьянения у водителя не установлено. Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по данному факту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

