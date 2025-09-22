В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
В ДТП на дорогах Крыма за неделю два человека погибли и 36 получили ранения
© МЧС КрымаДТП в Симферополе. 15.09.25
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю. Такую статистику привели в республиканском управлении Госавтоинспекции.
"В период с 15 по 21 сентября в Крыму зарегистрировано 33 ДТП, в которых два человека погибли и 36 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних", – сказано в сообщении.
С участием пешеходов в Крыму произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли, восемь пострадали. Среди пострадавших - один несовершеннолетний, рассказали в Госавтоинспекции.
"Пресечено 132 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в ведомстве.
Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах