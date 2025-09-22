https://crimea.ria.ru/20250922/v-dtp-na-dorogakh-kryma-proizoshlo-33-dtp--dva-cheloveka-pogibli-1149618738.html

В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли

В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли - РИА Новости Крым, 22.09.2025

В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли

Два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю. Такую статистику привели в республиканском... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T12:30

2025-09-22T12:30

2025-09-22T12:30

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

госавтоинспекция крыма

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149454034_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_e4b8d40bd48ea2b03a7c57836f2d7028.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю. Такую статистику привели в республиканском управлении Госавтоинспекции.С участием пешеходов в Крыму произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли, восемь пострадали. Среди пострадавших - один несовершеннолетний, рассказали в Госавтоинспекции.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогахВрезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в СевастополеСотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, госавтоинспекция крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп