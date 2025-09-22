Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/v-dtp-na-dorogakh-kryma-proizoshlo-33-dtp--dva-cheloveka-pogibli-1149618738.html
В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
Два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю. Такую статистику привели в республиканском... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T12:30
2025-09-22T12:30
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
госавтоинспекция крыма
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149454034_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_e4b8d40bd48ea2b03a7c57836f2d7028.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю. Такую статистику привели в республиканском управлении Госавтоинспекции.С участием пешеходов в Крыму произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли, восемь пострадали. Среди пострадавших - один несовершеннолетний, рассказали в Госавтоинспекции.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогахВрезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в СевастополеСотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149454034_10:0:1271:946_1920x0_80_0_0_b3e79ee8c25770c5e1d2c945a5533ea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, госавтоинспекция крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли

В ДТП на дорогах Крыма за неделю два человека погибли и 36 получили ранения

12:30 22.09.2025
 
© МЧС КрымаДТП в Симферополе. 15.09.25
ДТП в Симферополе. 15.09.25
© МЧС Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 36 получили травмы в результате ДТП, которые произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю. Такую статистику привели в республиканском управлении Госавтоинспекции.

"В период с 15 по 21 сентября в Крыму зарегистрировано 33 ДТП, в которых два человека погибли и 36 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних", – сказано в сообщении.

С участием пешеходов в Крыму произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли, восемь пострадали. Среди пострадавших - один несовершеннолетний, рассказали в Госавтоинспекции.

"Пресечено 132 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в ведомстве.

Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщил, что приезжающие в Крым на автомобилях туристы с начала года совершили почти 5 млн правонарушений, только за август их почти миллион. Наибольшее число нарушений правил дорожного движение и самый высокий уровень аварийности фиксируется в Симферополе и Симферопольском районе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
 
КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяГосавтоинспекция КрымаДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
12:40Две женщины ранены при падении обломков сбитых беспилотников в Белгороде
12:30В ДТП на дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
12:15Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
12:08Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
11:59В Севастополе отменили воздушную тревогу
11:46Воздушную тревогу объявили в Севастополе
11:23Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком
11:13Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
11:06Одного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву
10:59Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА
10:49На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей
10:24Семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей
10:11Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу
09:54Ночная атака БПЛА на Кубань: зафиксированы повреждения по 13 адресам
09:17В Крыму издают социально значимые книги при поддержке властей
09:00После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
08:54Названы регионы РФ с самой высокой зарплатой: на каком месте Крым
08:29Беспилотник ВСУ взорвался возле здания администрации Белгорода
08:14Удар ВСУ по Крыму – реакция властей
Лента новостейМолния