Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимателям, работающим в области креативных индустрий, помогут продвигать свою продукцию на экспорт, и это даст эффект общественной дипломатии, уничтожая санкционные барьеры. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась директор Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая.Она отметила, что креативные индустрии – относительно новое направление, развитие которого было поддержано в 2024 году на уровне страны с выходом соответствующего федерального закона. В 2025 году документ вступил в силу, и это направление стало полноправной частью экономики России, которое получает поддержку государства.В Крыму, по ее словам, есть предприниматели, которые успешно реализуют свой потенциал в данном направлении, и их будут всячески поддерживать для продвижения товаров креативных индустрий полуострова на экспорт – в частности, планируется наращивать поддержку в формате электронных продаж на торговых площадках, уточнила гостья эфира.По ее словам, первая конференция, посвященная теме поддержки креативных индустрий в Крыму, состоялась 11 сентября, и сегодня задача Центра поддержки экспорта республики Крым совместно с бизнесом и Министерством экономического развития РК консолидироваться, сделать единую базу по предпринимателям и понять экспортный потенциал каждого.В частности, разбираться придется с тем, как вывозить продукцию креативных индустрий за рубеж, сказала она."Если для того, чтобы вывезти бутылку вина мы понимаем, какая нужна сертификация, что нужно застраховать и зарегистрировать товарный знак, то тут (в экспорте креативных индустрий – ред.) немножко по-другому. Это интеллектуальная собственность. Специфика, безусловно, есть", – пояснила специалист.И добавила, что, например, в отличие от вина, зерна, косметики и прочего, что отправляется условными паллетами, вагонами и кораблями, в креативной индустрии не надо рассчитывать на многомиллионные и многомиллиардные контракты, исходя из объема. "Из основного какого-то фактора – да. Но продать все картины, например, которые есть в Крыму, вряд ли получится", – пояснила свою мысль эксперт.Тем не менее, креативные индустрии в ближайшее время будут однозначно более масштабно задействованы, уверена Слуцкая, поскольку именно через такой продукт популяризируется образ страны и каждого региона.По ее мнению, с учетом специфики Крыма толчок для продвижения должны получить народно-художественные промыслы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувенировНовые направления художественных промыслов в КрымуЭкспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж

