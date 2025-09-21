Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение

https://crimea.ria.ru/20250921/chto-pomozhet-krymu-unichtozhit-sanktsionnye-barery--mnenie-1149467545.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимателям, работающим в области креативных индустрий, помогут продвигать свою продукцию на экспорт, и это даст эффект общественной дипломатии, уничтожая санкционные барьеры. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась директор Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая.Она отметила, что креативные индустрии – относительно новое направление, развитие которого было поддержано в 2024 году на уровне страны с выходом соответствующего федерального закона. В 2025 году документ вступил в силу, и это направление стало полноправной частью экономики России, которое получает поддержку государства.В Крыму, по ее словам, есть предприниматели, которые успешно реализуют свой потенциал в данном направлении, и их будут всячески поддерживать для продвижения товаров креативных индустрий полуострова на экспорт – в частности, планируется наращивать поддержку в формате электронных продаж на торговых площадках, уточнила гостья эфира.По ее словам, первая конференция, посвященная теме поддержки креативных индустрий в Крыму, состоялась 11 сентября, и сегодня задача Центра поддержки экспорта республики Крым совместно с бизнесом и Министерством экономического развития РК консолидироваться, сделать единую базу по предпринимателям и понять экспортный потенциал каждого.В частности, разбираться придется с тем, как вывозить продукцию креативных индустрий за рубеж, сказала она."Если для того, чтобы вывезти бутылку вина мы понимаем, какая нужна сертификация, что нужно застраховать и зарегистрировать товарный знак, то тут (в экспорте креативных индустрий – ред.) немножко по-другому. Это интеллектуальная собственность. Специфика, безусловно, есть", – пояснила специалист.И добавила, что, например, в отличие от вина, зерна, косметики и прочего, что отправляется условными паллетами, вагонами и кораблями, в креативной индустрии не надо рассчитывать на многомиллионные и многомиллиардные контракты, исходя из объема. "Из основного какого-то фактора – да. Но продать все картины, например, которые есть в Крыму, вряд ли получится", – пояснила свою мысль эксперт.Тем не менее, креативные индустрии в ближайшее время будут однозначно более масштабно задействованы, уверена Слуцкая, поскольку именно через такой продукт популяризируется образ страны и каждого региона.По ее мнению, с учетом специфики Крыма толчок для продвижения должны получить народно-художественные промыслы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувенировНовые направления художественных промыслов в КрымуЭкспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму предпринимателям, работающим в области креативных индустрий, помогут продвигать свою продукцию на экспорт, и это даст эффект общественной дипломатии, уничтожая санкционные барьеры. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделилась директор Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая.
Она отметила, что креативные индустрии – относительно новое направление, развитие которого было поддержано в 2024 году на уровне страны с выходом соответствующего федерального закона. В 2025 году документ вступил в силу, и это направление стало полноправной частью экономики России, которое получает поддержку государства.
"Были и раньше какие-то точечные попытки организации фестивалей, культурных мероприятий. Но чтобы это получило масштабный характер и с господдержкой – это начинается сейчас впервые. Креативные индустрии будут поддерживаться, уже поддерживаются, создаются целые программы, направленные на это", – сказала Слуцкая.
В Крыму, по ее словам, есть предприниматели, которые успешно реализуют свой потенциал в данном направлении, и их будут всячески поддерживать для продвижения товаров креативных индустрий полуострова на экспорт – в частности, планируется наращивать поддержку в формате электронных продаж на торговых площадках, уточнила гостья эфира.
По ее словам, первая конференция, посвященная теме поддержки креативных индустрий в Крыму, состоялась 11 сентября, и сегодня задача Центра поддержки экспорта республики Крым совместно с бизнесом и Министерством экономического развития РК консолидироваться, сделать единую базу по предпринимателям и понять экспортный потенциал каждого.
"Это новое направление, мы с ним не сталкивались и только сейчас будем со всем этим разбираться вместе. Потому что кто-то делает глиняный горшок, кто-то ювелирные украшения, а у кого-то уже неоднократно были выставки картин и так далее. И это все креативные индустрии и разные ситуации, и подход к каждому будет индивидуальный", – сказала Слуцкая.
В частности, разбираться придется с тем, как вывозить продукцию креативных индустрий за рубеж, сказала она.
"Если для того, чтобы вывезти бутылку вина мы понимаем, какая нужна сертификация, что нужно застраховать и зарегистрировать товарный знак, то тут (в экспорте креативных индустрий – ред.) немножко по-другому. Это интеллектуальная собственность. Специфика, безусловно, есть", – пояснила специалист.
И добавила, что, например, в отличие от вина, зерна, косметики и прочего, что отправляется условными паллетами, вагонами и кораблями, в креативной индустрии не надо рассчитывать на многомиллионные и многомиллиардные контракты, исходя из объема. "Из основного какого-то фактора – да. Но продать все картины, например, которые есть в Крыму, вряд ли получится", – пояснила свою мысль эксперт.
Тем не менее, креативные индустрии в ближайшее время будут однозначно более масштабно задействованы, уверена Слуцкая, поскольку именно через такой продукт популяризируется образ страны и каждого региона.
"Потому что это одно из самых ярких направлений в экономике, которое свидетельствует уже одним своим существованием о том, что это сделано в России, сделано в Крыму как предмет искусства. Уникальна ситуация тем, что через креативную индустрию мы говорим об эффекте общественной дипломатии, уничтожении санкционных барьеров. То есть она очень важна, и здесь потенциал безграничный, конечно", – подытожила эксперт.
По ее мнению, с учетом специфики Крыма толчок для продвижения должны получить народно-художественные промыслы.
