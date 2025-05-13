https://crimea.ria.ru/20250513/v-krymu-zadumalis-nad-sozdaniem-unikalnykh-mestnykh-suvenirov-1146381507.html

В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров

В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров

Перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T08:43

2025-05-13T08:43

2025-05-13T08:43

новости крыма

минкурортов крыма

сувениры

палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая.По словам Гордецкой, для того чтобы крымский сувенир, крымская продукция были узнаваемы, Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма тесно взаимодействует с Министерством курортов и туризма. Так, недавно завершился прием заявок в конкурсе на лучший крымский сувенир."Всего семь номинаций – крымский сувенир, сувенир территории, событийный сувенир, гастрономический сувенир, сувенир-игрушка и другие. После этого конкурса мы сможем увидеть, какие сувениры делают наши мастера, и предложить нашим производителям, запускать их не единичным исполнением, а более массовым производством, чтобы насытить рынок", – сказала Гордецкая.И отметила, что уже есть производители, которые готовы к сотрудничеству с местными мастерами, чтобы тиражировать те или иные изделия.Для Крыма, где тесно переплетаются многие культуры, традиционным является кожевенное ремесло, вышивка, в том числе и золотом, гончарное искусство, добавила Гордецкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры ЕршовойКарне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, минкурортов крыма, сувениры, палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым, крым