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В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров
В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров
Перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T08:43
2025-05-13T08:43
новости крыма
минкурортов крыма
сувениры
палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая.По словам Гордецкой, для того чтобы крымский сувенир, крымская продукция были узнаваемы, Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма тесно взаимодействует с Министерством курортов и туризма. Так, недавно завершился прием заявок в конкурсе на лучший крымский сувенир."Всего семь номинаций – крымский сувенир, сувенир территории, событийный сувенир, гастрономический сувенир, сувенир-игрушка и другие. После этого конкурса мы сможем увидеть, какие сувениры делают наши мастера, и предложить нашим производителям, запускать их не единичным исполнением, а более массовым производством, чтобы насытить рынок", – сказала Гордецкая.И отметила, что уже есть производители, которые готовы к сотрудничеству с местными мастерами, чтобы тиражировать те или иные изделия.Для Крыма, где тесно переплетаются многие культуры, традиционным является кожевенное ремесло, вышивка, в том числе и золотом, гончарное искусство, добавила Гордецкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры ЕршовойКарне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
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РИА Новости Крым
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новости крыма, минкурортов крыма, сувениры, палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым, крым
В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров

Уникальный крымский сувенир создадут ремесленники полуострова

08:43 13.05.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоТорговля сувенирами
Торговля сувенирами - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая.
"Задача номер один для всех наших мастеров-ремесленников – это создать крымский сувенир. Такой, которым можно было бы удивить", – сказала она в ходе пресс-конференции "Исконно русское: в чем секрет популярности народных промыслов?"
По словам Гордецкой, для того чтобы крымский сувенир, крымская продукция были узнаваемы, Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма тесно взаимодействует с Министерством курортов и туризма. Так, недавно завершился прием заявок в конкурсе на лучший крымский сувенир.
"Всего семь номинаций – крымский сувенир, сувенир территории, событийный сувенир, гастрономический сувенир, сувенир-игрушка и другие. После этого конкурса мы сможем увидеть, какие сувениры делают наши мастера, и предложить нашим производителям, запускать их не единичным исполнением, а более массовым производством, чтобы насытить рынок", – сказала Гордецкая.
И отметила, что уже есть производители, которые готовы к сотрудничеству с местными мастерами, чтобы тиражировать те или иные изделия.
Для Крыма, где тесно переплетаются многие культуры, традиционным является кожевенное ремесло, вышивка, в том числе и золотом, гончарное искусство, добавила Гордецкая.
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Новости КрымаМинкурортов КрымаСувенирыПалата народных художественных промыслов и ремесел Республики КрымКрым
 
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