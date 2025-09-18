Рейтинг@Mail.ru
В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
рассказали директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко и профессор института, автор книги Наталья Яблоновская. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму издали первый том книги, посвященной истории крымской журналистики. Издание охватывает период с 1838 по 1941 год и является частью большого проекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко и профессор института, автор книги Наталья Яблоновская.По словам Мащенко, проект начался с изучения первых газет, появившихся на полуострове, включая Таврические губернские ведомости 1838 года.Яблоновская добавила, что работа над книгой шла достаточно быстро, так как этап накопления материал уже был завершен.Книга описывает ключевые издания региона: от первых губернских ведомостей и армянского журнала "Радуга" до газет периода Крымской АССР, включая "Красный Крым", предшественника современной "Крымской правды". Исследователи восстановили имена многих редакторов и журналистов, которые ранее оставались малоизвестными.Среди уникальных фактов, открытых авторами, – создание первой школы журналистики в Симферополе в 1921 году. Она готовила кадровый состав для местной прессы сразу после прихода большевиков на полуостров, когда старые журналистские кадры не соответствовали новой эпохе. Также исследователи восстановили подробности работы фронтовых газет во время Великой Отечественной войны: газета "Красный Крым" выходила даже в лесу во время партизанской деятельности, а журналист Сергей Борзенко вынужденно совмещал работу военкором с командованием подразделением морской пехоты.Он подчеркнул, что изучение региона через призму прессы важно не только для журналистов, но и для студентов, политиков и широкой общественности.Второй том проекта уже готовится и будет посвящен периоду Великой Отечественной войны и развитию радиожурналистики в Крыму. В дальнейшем планируется создание энциклопедии крымской журналистики, охватывающей историю прессы, радио, телевидения и информационных агентств на полуострове.
крым, александр мащенко, журналистика, новости крыма, память, история, наталья яблоновская, сми
В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики

В Крыму издали книгу об истории местной журналистики с момента основания и до 1941 года

13:31 18.09.2025 (обновлено: 13:32 18.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКнига "История крымской журналистики"
Книга История крымской журналистики - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму издали первый том книги, посвященной истории крымской журналистики. Издание охватывает период с 1838 по 1941 год и является частью большого проекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко и профессор института, автор книги Наталья Яблоновская.
По словам Мащенко, проект начался с изучения первых газет, появившихся на полуострове, включая Таврические губернские ведомости 1838 года.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиректор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко
Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко
Яблоновская добавила, что работа над книгой шла достаточно быстро, так как этап накопления материал уже был завершен.
"Исследователи работали долго, в том числе и исследователи с нашей кафедры, над этой темой, постепенно, сегментарно накапливая материал. И наконец пришло время просто этот материал обобщить, что-то уточнить, добавить новые штрихи, чтобы представить читателям полную, целостную, комплексную картину развития крымской журналистики", – отметила она.
Книга описывает ключевые издания региона: от первых губернских ведомостей и армянского журнала "Радуга" до газет периода Крымской АССР, включая "Красный Крым", предшественника современной "Крымской правды". Исследователи восстановили имена многих редакторов и журналистов, которые ранее оставались малоизвестными.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрофессор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, автор книги Наталья Яблоновская
Профессор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, автор книги Наталья Яблоновская - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Профессор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, автор книги Наталья Яблоновская
Среди уникальных фактов, открытых авторами, – создание первой школы журналистики в Симферополе в 1921 году. Она готовила кадровый состав для местной прессы сразу после прихода большевиков на полуостров, когда старые журналистские кадры не соответствовали новой эпохе. Также исследователи восстановили подробности работы фронтовых газет во время Великой Отечественной войны: газета "Красный Крым" выходила даже в лесу во время партизанской деятельности, а журналист Сергей Борзенко вынужденно совмещал работу военкором с командованием подразделением морской пехоты.
"История крымской журналистики учит очень многому и очень многих. Мы все должны знать, на чьих плечах мы стоим. Мы ведь не появились ниоткуда. До нас были люди, которые всем этим занимались", – отметил Мащенко.
Он подчеркнул, что изучение региона через призму прессы важно не только для журналистов, но и для студентов, политиков и широкой общественности.
Второй том проекта уже готовится и будет посвящен периоду Великой Отечественной войны и развитию радиожурналистики в Крыму. В дальнейшем планируется создание энциклопедии крымской журналистики, охватывающей историю прессы, радио, телевидения и информационных агентств на полуострове.
