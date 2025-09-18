https://crimea.ria.ru/20250918/v-krymu-izdan-pervyy-tom-knigi-ob-istorii-regionalnoy-zhurnalistiki-1149532894.html

В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики

В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики - РИА Новости Крым, 18.09.2025

В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики

рассказали директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко и профессор института, автор книги Наталья Яблоновская. РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T13:31

2025-09-18T13:31

2025-09-18T13:32

крым

александр мащенко

журналистика

новости крыма

память

история

наталья яблоновская

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149531594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11eaea8ebe891cb9057a3eba26f32fe3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму издали первый том книги, посвященной истории крымской журналистики. Издание охватывает период с 1838 по 1941 год и является частью большого проекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко и профессор института, автор книги Наталья Яблоновская.По словам Мащенко, проект начался с изучения первых газет, появившихся на полуострове, включая Таврические губернские ведомости 1838 года.Яблоновская добавила, что работа над книгой шла достаточно быстро, так как этап накопления материал уже был завершен.Книга описывает ключевые издания региона: от первых губернских ведомостей и армянского журнала "Радуга" до газет периода Крымской АССР, включая "Красный Крым", предшественника современной "Крымской правды". Исследователи восстановили имена многих редакторов и журналистов, которые ранее оставались малоизвестными.Среди уникальных фактов, открытых авторами, – создание первой школы журналистики в Симферополе в 1921 году. Она готовила кадровый состав для местной прессы сразу после прихода большевиков на полуостров, когда старые журналистские кадры не соответствовали новой эпохе. Также исследователи восстановили подробности работы фронтовых газет во время Великой Отечественной войны: газета "Красный Крым" выходила даже в лесу во время партизанской деятельности, а журналист Сергей Борзенко вынужденно совмещал работу военкором с командованием подразделением морской пехоты.Он подчеркнул, что изучение региона через призму прессы важно не только для журналистов, но и для студентов, политиков и широкой общественности.Второй том проекта уже готовится и будет посвящен периоду Великой Отечественной войны и развитию радиожурналистики в Крыму. В дальнейшем планируется создание энциклопедии крымской журналистики, охватывающей историю прессы, радио, телевидения и информационных агентств на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что общего между кино и хорошей статьей – мастер-класс для журналистовСимоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистахВ Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, александр мащенко, журналистика, новости крыма, память, история, наталья яблоновская, сми