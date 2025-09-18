В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
В Крыму издали книгу об истории местной журналистики с момента основания и до 1941 года
13:31 18.09.2025 (обновлено: 13:32 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму издали первый том книги, посвященной истории крымской журналистики. Издание охватывает период с 1838 по 1941 год и является частью большого проекта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали директор института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко и профессор института, автор книги Наталья Яблоновская.
По словам Мащенко, проект начался с изучения первых газет, появившихся на полуострове, включая Таврические губернские ведомости 1838 года.
Яблоновская добавила, что работа над книгой шла достаточно быстро, так как этап накопления материал уже был завершен.
"Исследователи работали долго, в том числе и исследователи с нашей кафедры, над этой темой, постепенно, сегментарно накапливая материал. И наконец пришло время просто этот материал обобщить, что-то уточнить, добавить новые штрихи, чтобы представить читателям полную, целостную, комплексную картину развития крымской журналистики", – отметила она.
Книга описывает ключевые издания региона: от первых губернских ведомостей и армянского журнала "Радуга" до газет периода Крымской АССР, включая "Красный Крым", предшественника современной "Крымской правды". Исследователи восстановили имена многих редакторов и журналистов, которые ранее оставались малоизвестными.
Среди уникальных фактов, открытых авторами, – создание первой школы журналистики в Симферополе в 1921 году. Она готовила кадровый состав для местной прессы сразу после прихода большевиков на полуостров, когда старые журналистские кадры не соответствовали новой эпохе. Также исследователи восстановили подробности работы фронтовых газет во время Великой Отечественной войны: газета "Красный Крым" выходила даже в лесу во время партизанской деятельности, а журналист Сергей Борзенко вынужденно совмещал работу военкором с командованием подразделением морской пехоты.
"История крымской журналистики учит очень многому и очень многих. Мы все должны знать, на чьих плечах мы стоим. Мы ведь не появились ниоткуда. До нас были люди, которые всем этим занимались", – отметил Мащенко.
Он подчеркнул, что изучение региона через призму прессы важно не только для журналистов, но и для студентов, политиков и широкой общественности.
Второй том проекта уже готовится и будет посвящен периоду Великой Отечественной войны и развитию радиожурналистики в Крыму. В дальнейшем планируется создание энциклопедии крымской журналистики, охватывающей историю прессы, радио, телевидения и информационных агентств на полуострове.
