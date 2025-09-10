https://crimea.ria.ru/20250910/chto-obschego-mezhdu-kino-i-khoroshey-statey--master-klass-dlya-zhurnalistov-1149349179.html

Что общего между кино и хорошей статьей – мастер-класс для журналистов

Что общего между кино и хорошей статьей – мастер-класс для журналистов - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Что общего между кино и хорошей статьей – мастер-класс для журналистов

10.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Рассказать хорошую журналистскую историю как детскую сказку и остаться в выигрыше. Заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня", обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России Артем Буфтяк объяснил студентам, что связывает простые сказки и хороший журналистский лонгрид. Это – сторителлинг, уверен он.Для того, чтобы текст удался, Артем рекомендует использовать приемы киносценаристов и облегчать фактаж текстов, не превращая их в статьи из энциклопедий.Он настоятельно рекомендует вводить в текст эмоции, образность, а также руководствоваться при написании причинно-следственными связями."Пока вы не сформируете для себя мысль, о чем текст, какой единой идее он подчинен, история у вас будет разваливаться, она будет рваная, дерганая. Здесь хорошо работает инструмент, который используют киносценаристы – логлайн", – использовал спикер термин из киноискусства, затем пояснив его.Логлайн – это предложение, которое емко передает смысл фильма. Он также рекомендует руководствоваться линейной структурой повествования, создавать текст, подобно сценарию, где есть препятствия для героя, пути преодоления кризисов, а также описания того, что в кино называется экстерьером и интерьером.Еще один совет от Артема Буфтяка для начинающих журналистов – "заходить в историю" и "выходить" из нее "на масштабе"."Мы не знаем, кто будет читать наш текст. Поэтому нужно дать понять ценность материала с той точки зрения, на каком месте он находится в мире", – сказал лектор.К примеру, если текст рассказывает об электрозаправках, нужно сказать, что экологические заправки такого рода – это мировой тренд.Студенты с интересом слушали о том, как технику кинопроизводства можно применить в журналистике. Задавали немало вопросов о том, можно ли делать рекламные продающие тексты с позиций сторителлинга, расспрашивали о приоритетах выбора тем и разнице приема рассказа истории в текстах, предназначенных для чтения и слушания.Сторителлинг (storytelling) – искусство увлекательного повествования. Используется как способ передачи информации и жизненного опыта через историю, которая захватывает внимание аудитории, вызывает эмоциональный отклик и побуждает к действию. При этом в канву повествования органично вплетают нужные идеи и ценности.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

