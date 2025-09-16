Рейтинг@Mail.ru
Черные тучи и молнии: грозовой фронт пришел в Крым
Черные тучи и молнии: грозовой фронт пришел в Крым
Черные тучи и молнии: грозовой фронт пришел в Крым - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Черные тучи и молнии: грозовой фронт пришел в Крым
Штормовая погода с ливнями и грозой пришла в Крым, в отдельных районах полуострова пошел дождь. Из-за осадков видимость на отдельных автодорогах ограничена. РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Штормовая погода с ливнями и грозой пришла в Крым, в отдельных районах полуострова пошел дождь. Из-за осадков видимость на отдельных автодорогах ограничена.Республиканский главк МЧС России объявил на полуострове трехдневное штормовое предупреждение. По данным метеорологов, из-за образования южного циклона 17, 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, грозы, град и ветер до 25 м/с. Однако погода начала портиться уже во вторник, 16 сентября.Так, черные тучи накрыли крымскую столицу около 15 часов. Ветер усилился, в отдельных районах прошел мелкий дождь, гроза. Произошло отключение света на ряде улиц.Кроме того, без света остались улицы Луговая, Буденного, Грибоедова, Дачная, Малореченская, Селиванова, Федотова, Зуйская, Озимая, Наратлы, Сельская, Краснодарская, Титова, Сельвинского, Бела Куна и другие. Энергетики также работают над устранением аварии.Также дождь прошел на автодороге Алушта-Симферополь и трассе "Таврида" (участок от Белогорска в сторону Феодосии). Автомобилисты сообщают, что из-за осадков видимость на этих дорогах была ограничена.Штормовое предупреждение объявлено и в Севастополе. Там прогнозируют ухудшение погоды в ночь с 17 на 18 сентября. В этот день ожидаются грозы и порывы ветра, скорость которых может достигать 22 метров в секунду.В МЧС предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автотранспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами ЛЭП. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности, не выходить в море и водоемы, отложить походы в горы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм с ливнями и градом обрушится на КрымПогода в Крыму во вторникСемидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, трасса таврида, симферополь, штормовое предупреждение
Черные тучи и молнии: грозовой фронт пришел в Крым

Шторм с ливнями и грозой накрыл Крым

16:04 16.09.2025 (обновлено: 16:14 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Штормовая погода с ливнями и грозой пришла в Крым, в отдельных районах полуострова пошел дождь. Из-за осадков видимость на отдельных автодорогах ограничена.
Республиканский главк МЧС России объявил на полуострове трехдневное штормовое предупреждение. По данным метеорологов, из-за образования южного циклона 17, 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, грозы, град и ветер до 25 м/с. Однако погода начала портиться уже во вторник, 16 сентября.
Так, черные тучи накрыли крымскую столицу около 15 часов. Ветер усилился, в отдельных районах прошел мелкий дождь, гроза. Произошло отключение света на ряде улиц.
"Аварийное отключение в городе Симферополь. Обесточены улицы Глинки, Самохвалова, Кубанская, проспект Победы, Самохвалова, Таманская, Бородина, Коллективные сады и прилегающие к ним улицы и переулки. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Кроме того, без света остались улицы Луговая, Буденного, Грибоедова, Дачная, Малореченская, Селиванова, Федотова, Зуйская, Озимая, Наратлы, Сельская, Краснодарская, Титова, Сельвинского, Бела Куна и другие. Энергетики также работают над устранением аварии.
Также дождь прошел на автодороге Алушта-Симферополь и трассе "Таврида" (участок от Белогорска в сторону Феодосии). Автомобилисты сообщают, что из-за осадков видимость на этих дорогах была ограничена.
Штормовое предупреждение объявлено и в Севастополе. Там прогнозируют ухудшение погоды в ночь с 17 на 18 сентября. В этот день ожидаются грозы и порывы ветра, скорость которых может достигать 22 метров в секунду.
В МЧС предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автотранспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами ЛЭП. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности, не выходить в море и водоемы, отложить походы в горы.
Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым
Погода в Крыму во вторник
Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю
 
