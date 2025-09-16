https://crimea.ria.ru/20250916/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1149461070.html
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается теплая и сухая погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на южном и восточном побережье до +18, днем +22…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +14 до +18 градусов, днем от +22 до +26.
В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
