Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода
2025-09-14T09:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Затяжное экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.МЧС России напоминает о запрете сжигать сухую траву и мусор, призывает не бросать непотушенные окурки и помнить: за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.
