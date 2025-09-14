Рейтинг@Mail.ru
Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода
Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода
Затяжное экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 14.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Затяжное экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.МЧС России напоминает о запрете сжигать сухую траву и мусор, призывает не бросать непотушенные окурки и помнить: за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, погода в крыму, крымская погода, крым, безопасность, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым
Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за пожарной опасности

09:43 14.09.2025 (обновлено: 09:52 14.09.2025)
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Лесной пожар в Крыму
Лесной пожар в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Затяжное экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"15, 16, 17 и 18 сентября в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сообщили в ведомстве.
МЧС России напоминает о запрете сжигать сухую траву и мусор, призывает не бросать непотушенные окурки и помнить: за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.
