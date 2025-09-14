Рейтинг@Mail.ru
Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250914/semidnevka-perestroyki-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1149404390.html
Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю
Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю
Погода в Крыму разделит неделю пополам: солнечные дни сменятся осенней пасмурностью и локальными грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T19:10
2025-09-14T19:10
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
прогноз
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147917584_0:682:1063:1280_1920x0_80_0_0_31498dcfe1aa30cc9fe639d1a0f95fd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Погода в Крыму разделит неделю пополам: солнечные дни сменятся осенней пасмурностью и локальными грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Старт недели будет под знаком антициклона: малооблачно, без осадков. Ночью температуры будут держаться в диапазоне от +10 до +16 градусов, а днем и вовсе подниматься до +26. Ветер, бушующий в регионе на выходных, утихнет.Изменения начнутся с 18 сентября. В четверг на небе появится больше облаков, причем кучевых форм. Полуостров местами накроют короткие дожди с канонадой легких гроз. Несмотря на это, ночью температуры все еще останутся в высоких значениях – от 12 до 17 градусов тепла. Но уже днем за счет ослабления лучистой энергии солнца температурный максимум будет в +24 градуса.На северо-востоке полуострова и южнее тоже пройдут дожди, но уже значительно меньше. Однако, по словам эксперта, это пойдет Крыму только на пользу ввиду серьезного дефицита осадков в регионе."Над полярным кругом уже формируется так называемый стратосферный циклон, который перетасовывает карты погоды по всем слоям и подминает под себя все воздушные потоки, выстраивая их таким образом, чтобы циклоны и антициклоны маршировали по своим заданным осенью маршрутам. А значит, все идет к тому, что тихой поступью, но осень будет постепенно вступать в свои права", – подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пикаСколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухиНа сколько хватит запасов воды в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250912/moschnoe-zemletryasenie-raz-v-100-let-zhdat-li-ego-v-krymu-v-2027-godu-1149403830.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147917584_0:483:1063:1280_1920x0_80_0_0_80cdaaf9763392d938a6440d88dcb539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, прогноз, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю

В Крыму солнечная погода перейдет к осенней серости и грозам – прогноз от ФОБОС

19:10 14.09.2025
 
© РИА Новости КрымСолнце и облака
Солнце и облака - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Погода в Крыму разделит неделю пополам: солнечные дни сменятся осенней пасмурностью и локальными грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Старт недели будет под знаком антициклона: малооблачно, без осадков. Ночью температуры будут держаться в диапазоне от +10 до +16 градусов, а днем и вовсе подниматься до +26. Ветер, бушующий в регионе на выходных, утихнет.
Изменения начнутся с 18 сентября. В четверг на небе появится больше облаков, причем кучевых форм. Полуостров местами накроют короткие дожди с канонадой легких гроз. Несмотря на это, ночью температуры все еще останутся в высоких значениях – от 12 до 17 градусов тепла. Но уже днем за счет ослабления лучистой энергии солнца температурный максимум будет в +24 градуса.
"Суммарное распределение на вторую половину грядущей семидневки будет пятнистое, неравномерное распределение осадков. Больше всего дождей выпадет на юго-западе Крыма, где-то на отрезке между Севастополем и Евпаторией, здесь 20-30 литров дождевой воды на метр квадратный", – рассказал Тишковец.
На северо-востоке полуострова и южнее тоже пройдут дожди, но уже значительно меньше. Однако, по словам эксперта, это пойдет Крыму только на пользу ввиду серьезного дефицита осадков в регионе.
"Над полярным кругом уже формируется так называемый стратосферный циклон, который перетасовывает карты погоды по всем слоям и подминает под себя все воздушные потоки, выстраивая их таким образом, чтобы циклоны и антициклоны маршировали по своим заданным осенью маршрутам. А значит, все идет к тому, что тихой поступью, но осень будет постепенно вступать в свои права", – подытожил Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика
Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
На сколько хватит запасов воды в Крыму
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
12 сентября, 20:50Радио "Спутник в Крыму"
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПрогнозПогода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
19:10Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю
18:53В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы
18:27В Старом Крыму отмечают Хачверац – праздник Воздвижения Креста
18:10Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
17:52Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов
17:35Крымский боксер взял золото на международном турнире
17:09После года восстановительных работ под Киевом повреждена Трипольская ТЭС
16:52Шторм в Крыму и беспилотники над Польшей: топ новостей недели
16:27Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи
16:07Мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечение
15:46На Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива
15:31Обрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя
15:10Мощное землетрясение произошло в Индии
14:53Выборы губернатора Севастополя: как проходит последний день голосования
14:35"Отлитые в граните": самые яркие цитаты Дмитрия Медведева
14:16Новости СВО: украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за сутки
13:52Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге
13:30Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
13:08Крымский мост: растут очереди с двух сторон
Лента новостейМолния