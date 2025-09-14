https://crimea.ria.ru/20250914/semidnevka-perestroyki-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1149404390.html
Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым.
Погода в Крыму разделит неделю пополам: солнечные дни сменятся осенней пасмурностью и локальными грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Старт недели будет под знаком антициклона: малооблачно, без осадков. Ночью температуры будут держаться в диапазоне от +10 до +16 градусов, а днем и вовсе подниматься до +26. Ветер, бушующий в регионе на выходных, утихнет.
Изменения начнутся с 18 сентября. В четверг на небе появится больше облаков, причем кучевых форм. Полуостров местами накроют короткие дожди с канонадой легких гроз. Несмотря на это, ночью температуры все еще останутся в высоких значениях – от 12 до 17 градусов тепла. Но уже днем за счет ослабления лучистой энергии солнца температурный максимум будет в +24 градуса.
"Суммарное распределение на вторую половину грядущей семидневки будет пятнистое, неравномерное распределение осадков. Больше всего дождей выпадет на юго-западе Крыма, где-то на отрезке между Севастополем и Евпаторией, здесь 20-30 литров дождевой воды на метр квадратный", – рассказал Тишковец.
На северо-востоке полуострова и южнее тоже пройдут дожди, но уже значительно меньше. Однако, по словам эксперта, это пойдет Крыму только на пользу ввиду серьезного дефицита осадков в регионе.
"Над полярным кругом уже формируется так называемый стратосферный циклон, который перетасовывает карты погоды по всем слоям и подминает под себя все воздушные потоки, выстраивая их таким образом, чтобы циклоны и антициклоны маршировали по своим заданным осенью маршрутам. А значит, все идет к тому, что тихой поступью, но осень будет постепенно вступать в свои права", – подытожил Тишковец.
