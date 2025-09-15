https://crimea.ria.ru/20250915/na-uchastke-m-4-don-snyali-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov-1149457334.html
На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
На трассе М-4 "Дон" сняли ограничения для грузовиков весом более 15 тонн на участке от Горячего Ключа до Джубги. Об этом сообщает госкомпания "Автодор". РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T20:56
2025-09-15T20:56
2025-09-15T19:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" сняли ограничения для грузовиков весом более 15 тонн на участке от Горячего Ключа до Джубги. Об этом сообщает госкомпания "Автодор".Ограничение действовало с конца апреля по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 08:00 до 21:00.На участке от Горячего Ключа до Джубги трасса проходит по холмистой местности, а днем почти треть транспорта – это грузовики. Из-за них легковые машины часто обгоняют, создавая аварийные ситуации, особенно летом, когда движение более интенсивное.Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное до 31 лекабря.
На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
На участке М-4 "Дон" от Горячего Ключа до Джубги с 15 сентября разрешен проезд грузовиков