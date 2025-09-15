Рейтинг@Mail.ru
На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов - РИА Новости Крым, 15.09.2025
На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
На трассе М-4 "Дон" сняли ограничения для грузовиков весом более 15 тонн на участке от Горячего Ключа до Джубги. Об этом сообщает госкомпания "Автодор". РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" сняли ограничения для грузовиков весом более 15 тонн на участке от Горячего Ключа до Джубги. Об этом сообщает госкомпания "Автодор".Ограничение действовало с конца апреля по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 08:00 до 21:00.На участке от Горячего Ключа до Джубги трасса проходит по холмистой местности, а днем почти треть транспорта – это грузовики. Из-за них легковые машины часто обгоняют, создавая аварийные ситуации, особенно летом, когда движение более интенсивное.Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное до 31 лекабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и срокиНа трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" сняли ограничения для грузовиков весом более 15 тонн на участке от Горячего Ключа до Джубги. Об этом сообщает госкомпания "Автодор".
Ограничение действовало с конца апреля по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 08:00 до 21:00.

"Аналогичные меры ежегодно вводятся и на других федеральных трассах Краснодарского края и Республики Адыгея. Это позволяет повысить пропускную способность и безопасность движения на дорогах в период курортного сезона", – пояснили в организации.

На участке от Горячего Ключа до Джубги трасса проходит по холмистой местности, а днем почти треть транспорта – это грузовики. Из-за них легковые машины часто обгоняют, создавая аварийные ситуации, особенно летом, когда движение более интенсивное.
Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное до 31 лекабря.
