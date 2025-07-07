Рейтинг@Mail.ru
На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250707/na-trasse-bakhchisaray--yalta-s-8-iyulya-ogranichat-dvizhenie-1147783513.html
На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение - РИА Новости Крым, 07.07.2025
На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
Со вторника на участке трассы Бахчисарай – Ялта вводят временное ограничения движения, сообщает минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T18:07
2025-07-07T18:07
новости крыма
дороги крыма
бахчисарай
ялта
ремонт и строительство дорог в крыму
минтранс крыма
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137294152_0:48:899:554_1920x0_80_0_0_f0d22323f72c15547d59fb4b4eafce4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. Со вторника на участке трассы Бахчисарай – Ялта вводят временное ограничения движения, сообщает минтранс Крыма.Меры вводят в связи с проведением реконструкции инженерных сооружений. Ограничения будут действовать на весь период строительства.Власти просят жителей и гостей полуострова заранее продумывать альтернативный маршрут.Ранее ограничения также ввели В Инкермане на мосту через реку Черная, там действует реверсивное движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РКНа объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видеоМост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт
бахчисарай
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137294152_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_5034b0e60f0962daf744881012e5c8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, дороги крыма, бахчисарай, ялта, ремонт и строительство дорог в крыму, минтранс крыма, ограничение движения
На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение

В Крыму временно перекроют участок трассы Бахчисарай – Ялта

18:07 07.07.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. Со вторника на участке трассы Бахчисарай – Ялта вводят временное ограничения движения, сообщает минтранс Крыма.

"С 8 июля 2025 года на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения транспорта на участке км 26+100 – км 42+700", – сказано в сообщении.

Меры вводят в связи с проведением реконструкции инженерных сооружений. Ограничения будут действовать на весь период строительства.
Власти просят жителей и гостей полуострова заранее продумывать альтернативный маршрут.
Ранее ограничения также ввели В Инкермане на мосту через реку Черная, там действует реверсивное движение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео
Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт
 
Новости КрымаДороги КрымаБахчисарайЯлтаРемонт и строительство дорог в КрымуМинтранс КрымаОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм
18:57В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев
18:38Крымские застройщики продолжат сотрудничество с ВТБ
18:22Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия
18:07На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
17:43Взрыв в многоэтажке в центре Курска – что известно
17:34Мишустин внес кандидатуру Никитина на должность министра транспорта
17:28Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
17:247 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"
17:17Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готов
17:04За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов
16:47Пожар под Симферополем охватил два гектара
16:40В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
16:34Тело Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле - СК
16:30Крымский мост: растет очередь с обеих сторон – сколько ждать проезда
16:16Роман Старовойт – биография
16:13Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье
15:57В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов
15:40Когда в Крым снова полетят самолеты – заявление Аксенова
15:29Киев массово рассылает православным священникам повестки в ВСУ – Азаров
Лента новостейМолния