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На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение

На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение - РИА Новости Крым, 07.07.2025

На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение

Со вторника на участке трассы Бахчисарай – Ялта вводят временное ограничения движения, сообщает минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T18:07

2025-07-07T18:07

2025-07-07T18:07

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бахчисарай

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минтранс крыма

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. Со вторника на участке трассы Бахчисарай – Ялта вводят временное ограничения движения, сообщает минтранс Крыма.Меры вводят в связи с проведением реконструкции инженерных сооружений. Ограничения будут действовать на весь период строительства.Власти просят жителей и гостей полуострова заранее продумывать альтернативный маршрут.Ранее ограничения также ввели В Инкермане на мосту через реку Черная, там действует реверсивное движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РКНа объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видеоМост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт

бахчисарай

ялта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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