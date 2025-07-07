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На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение - РИА Новости Крым, 07.07.2025
На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
Со вторника на участке трассы Бахчисарай – Ялта вводят временное ограничения движения, сообщает минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T18:07
2025-07-07T18:07
2025-07-07T18:07
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ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. Со вторника на участке трассы Бахчисарай – Ялта вводят временное ограничения движения, сообщает минтранс Крыма.Меры вводят в связи с проведением реконструкции инженерных сооружений. Ограничения будут действовать на весь период строительства.Власти просят жителей и гостей полуострова заранее продумывать альтернативный маршрут.Ранее ограничения также ввели В Инкермане на мосту через реку Черная, там действует реверсивное движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РКНа объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видеоМост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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На трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
В Крыму временно перекроют участок трассы Бахчисарай – Ялта