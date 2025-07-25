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В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта
В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта - РИА Новости Крым, 25.07.2025
В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта
В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщают в минтрансе... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T16:43
2025-07-25T16:43
2025-07-25T16:45
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минтранс крыма
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщают в минтрансе республики.В министерстве уточнили, что меры касаются машин с массой свыше 10 тонн.Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крыма временно закроют дорогу в районе мыса Тарханкут в связи с проведением спортивных соревнований с 25 июля по 27 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют дорогу в районе мыса Тарханкут – схема и срокиВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и срокиНа трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, транспорт, трасса таврида, керчь, минтранс крыма, ограничение движения
В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта
В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта
16:43 25.07.2025 (обновлено: 16:45 25.07.2025)