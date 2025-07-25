https://crimea.ria.ru/20250725/v-krymu-ogranichivayut-dvizhenie-tyazhelovesnogo-transporta-1148238701.html

В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта

В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта - РИА Новости Крым, 25.07.2025

В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта

В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщают в минтрансе... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T16:43

2025-07-25T16:43

2025-07-25T16:45

новости крыма

крым

транспорт

трасса таврида

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минтранс крыма

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщают в минтрансе республики.В министерстве уточнили, что меры касаются машин с массой свыше 10 тонн.Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крыма временно закроют дорогу в районе мыса Тарханкут в связи с проведением спортивных соревнований с 25 июля по 27 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют дорогу в районе мыса Тарханкут – схема и срокиВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и срокиНа трассе Бахчисарай – Ялта с 8 июля ограничат движение

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керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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