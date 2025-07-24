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В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки

В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки

В районе площади 1 Мая в центре Балаклавы с 25 июля и до конца курортного сезона вводятся новые правила проезда в связи со строительством канализационного... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T21:20

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балаклава

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В районе площади 1 Мая в центре Балаклавы с 25 июля и до конца курортного сезона вводятся новые правила проезда в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Отмечается, что проезд разрешат только местным жителям и работникам сферы услуг, а также владельцам маломерных судов и водителям спецтранспорта.Для получения пропуска рекомендуют обращаться в Балаклавский муниципальный округ или компанию "Мостотрест" (тел: 63-00-85), которая ведет здесь строительство."Для гостей организованы перехватывающие парковки на улицах Строительная и Крестовского (Шампанерия), откуда каждые 15 минут будут курсировать шаттлы до площади 1 Мая", – уточнили в правительстве.Шторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берегаРанее в администрации Симферополя предупредили об ограничении дорожного движения и парковки на улице Декабристов в связи с проведением капитального ремонта канализационной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сетиКогда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава, ограничение движения, крым, севастополь, транспорт, новости севастополя