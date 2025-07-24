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В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки
В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки
В районе площади 1 Мая в центре Балаклавы с 25 июля и до конца курортного сезона вводятся новые правила проезда в связи со строительством канализационного... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T21:20
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балаклава
ограничение движения
крым
севастополь
транспорт
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В районе площади 1 Мая в центре Балаклавы с 25 июля и до конца курортного сезона вводятся новые правила проезда в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Отмечается, что проезд разрешат только местным жителям и работникам сферы услуг, а также владельцам маломерных судов и водителям спецтранспорта.Для получения пропуска рекомендуют обращаться в Балаклавский муниципальный округ или компанию "Мостотрест" (тел: 63-00-85), которая ведет здесь строительство."Для гостей организованы перехватывающие парковки на улицах Строительная и Крестовского (Шампанерия), откуда каждые 15 минут будут курсировать шаттлы до площади 1 Мая", – уточнили в правительстве.Шторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берегаРанее в администрации Симферополя предупредили об ограничении дорожного движения и парковки на улице Декабристов в связи с проведением капитального ремонта канализационной сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сетиКогда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель Как в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций
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РИА Новости Крым
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балаклава, ограничение движения, крым, севастополь, транспорт, новости севастополя
В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки

С 25 июля в районе площади 1 Мая в центре Балаклавы вводятся новые правила проезда

21:20 24.07.2025
 
© РИА Новости КрымБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В районе площади 1 Мая в центре Балаклавы с 25 июля и до конца курортного сезона вводятся новые правила проезда в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
"С 25 июля вводятся новые правила проезда в районе площади 1 Мая в связи со строительством канализационного коллектора... Ограничения вводятся до конца туристического сезона", – сказано в сообщении.
Отмечается, что проезд разрешат только местным жителям и работникам сферы услуг, а также владельцам маломерных судов и водителям спецтранспорта.
Для получения пропуска рекомендуют обращаться в Балаклавский муниципальный округ или компанию "Мостотрест" (тел: 63-00-85), которая ведет здесь строительство.
"Для гостей организованы перехватывающие парковки на улицах Строительная и Крестовского (Шампанерия), откуда каждые 15 минут будут курсировать шаттлы до площади 1 Мая", – уточнили в правительстве.
Шторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берега
Ранее в администрации Симферополя предупредили об ограничении дорожного движения и парковки на улице Декабристов в связи с проведением капитального ремонта канализационной сети.
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БалаклаваОграничение движенияКрымСевастопольТранспортНовости Севастополя
 
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