https://crimea.ria.ru/20250914/umer-ranennyy-pri-vzryve-na-zhd-v-orlovskoy-oblasti-sotrudnik-rosgvardii-1149434320.html
Умер раненный при взрыве на ж/д в Орловской области сотрудник Росгвардии
Умер раненный при взрыве на ж/д в Орловской области сотрудник Росгвардии - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Умер раненный при взрыве на ж/д в Орловской области сотрудник Росгвардии
Раненный при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области сотрудник Росгвардии умер, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T08:16
2025-09-14T08:16
2025-09-14T08:28
орловская область
андрей клычков
железная дорога
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
новости
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Раненный при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области сотрудник Росгвардии умер, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них вчера погибли два сотрудника Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250914/chp-na-zheleznoy-doroge-i-pozhar-na-neftezavode-v-lenoblasti--chto-izvestno-1149432588.html
орловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, железная дорога, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости, взрыв
Умер раненный при взрыве на ж/д в Орловской области сотрудник Росгвардии
Раненный при взрыве на железной дороге в Орловской области сотрудник Росгвардии умер
08:16 14.09.2025 (обновлено: 08:28 14.09.2025)