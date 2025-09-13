https://crimea.ria.ru/20250913/chp-v-orlovskoy-oblasti-pogibli-sotrudniki-rosgvardii-1149429924.html

ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии

2025-09-13T22:03

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

орловская область

российские железные дороги (ржд)

взрыв

происшествия

александр хинштейн

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли сотрудники Росгвардии, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.

