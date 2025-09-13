Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/chp-v-orlovskoy-oblasti-pogibli-sotrudniki-rosgvardii-1149429924.html
ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии - РИА Новости Крым, 13.09.2025
ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли сотрудники Росгвардии, сообщает врио губернатора Курской области... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T22:03
2025-09-13T22:03
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
орловская область
российские железные дороги (ржд)
взрыв
происшествия
александр хинштейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135851059_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_6bb6fd3c3791dbebb65242b01dbb89f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли сотрудники Росгвардии, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поездаЧП на железной дороге в Орловской области - что известноПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
орловская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135851059_0:0:1134:850_1920x0_80_0_0_4ca78eb0f929da090fd58d323f27f9c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), орловская область, российские железные дороги (ржд), взрыв, происшествия, александр хинштейн
ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии

При ЧП в Орловской области погибли сотрудники Росгвардии

22:03 13.09.2025
 
© Федеральное агентство железнодорожного транспортаПоезд
Поезд
© Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли сотрудники Росгвардии, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей", – говорится в публикации.
На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда
ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Орловская областьРоссийские железные дороги (РЖД)ВзрывПроисшествияАлександр Хинштейн
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
22:03ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
21:43В Севастополе завершился второй день голосования
21:33Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день
21:22ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда
21:05В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов
20:46Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму
20:05В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
19:52ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
19:43Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"
19:0838 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:57В горах Крыма спасли женщину
18:35В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики 0:50
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
16:47В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:35В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
Лента новостейМолния