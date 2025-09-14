"Осталось два томика": как восстанавливают имена героев Крымской войны

https://crimea.ria.ru/20250914/ostalos-dva-tomika-kak-vosstanavlivayut-imena-geroev-krymskoy-voyny-1149291207.html

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132017674_0:226:2835:1821_1920x0_80_0_0_319a0b1bcabb3133f788a056013a9402.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Имена героев Крымской войны из числа пехотинцев, упокоившихся в Крыму в братских могилах, восстанавливают по полковым книгам из военного архива, 99% которых уже скопированы и обрабатываются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.По словам Бобкова, восстановление имен героев Крымской войны – один из проектов регионального отделения Российского военно-исторического общества в Крыму, которое он возглавляет.Работа ведется совместно с коллегами из Русского географического общества (РГО). Несколько лет назад они сделали открытие, обнаружив в одном из архивов в далеком городе Ялуторовск Тюменской области полковые метрические книги, которые вели священники и значимость которых трудно переоценить, сказал Бобков.В каждой такой книге, являвшейся основным документом учета личного состава, содержатся не только краткие биографические данные об офицерах и рядовых воинах русской армии, воевавших и погибших в годы Крымской войны, но и указание мест их упокоения, в том числе в Крыму, пояснил Бобков.Такие кладбища остались не только в Севастополе и его окрестностях, где произошли самые главные и кровопролитные сражения Крымской войны, но и в Симфеополе, который в контексте Крымской войны часто называют городом-лазаретом (более 70 зданий в нем были отведены под военные госпитали), а также в Бахчисарае – на Русской слободке, в Белогорске (ранее – Карасубазар) и других городах и селах, сказал Бобков.Именно в таких местах остается жить сегодня память о событиях той далекой и героической поры и роли населенных пунктов, которые взяли на себя удар этого конфликта, подчеркнул он, и они требуют к себе должного внимания."Мы видим тот объем, который нужно преодолеть, чтобы память не только об офицерах, героях войны с точки зрения их должностей, осталась жива, но и чтобы рядовой солдат, на плечах которого держалась и оборона Севастополя, и в целом этот конфликт, тоже забыт не был", – отметил он.Работа с метрическими книгами, по словам Бобкова, поможет восстановить и имена героев из русской пехоты, павших в Крыму, и тех, кто воевал в Крымскую войну и умер в госпиталях на исторических территориях России – нынешних "новых" регионах РФ.Многие такие захоронения были утрачены в предшествующие десятилетия с точки зрения их внешнего облика по разным причинам, однако сегодня эти памятники начинают возвращаться из небытия, сказал Бобков. В их числе – мемориальное военное кладбище 1853 года в верховьях Петровской балки в Симферополе."В последние годы там есть и пространства для проведения тематических встреч, уроков под открытым небом, есть за что зацепиться глазу представителям молодого поколения, когда они посещают это место. Более того, мы уже видим не просто перспективу, а механизм возвращения имен тех, кто был там упокоен", – добавил Бобков.По его словам, работа с полковыми метрическими книгами – "это не точка" в начатой работе."Потому что есть еще морские чины. По ним информация хранится в архиве Военно-морского флота в Петербурге. Но мы договорились с коллегами, что сначала закончим вот этот этап, а потом перейдем к следующему", – сказал Бобков.В проводимой работе по восстановлению имен "есть некоторые сложности, чтобы оцифровать эту информацию", отметил он. Связаны они с трудностями разбора разных почерков и значительным количеством малознакомых топонимов, которые встречаются в записях, делая процесс непростым."Но поступательно мы все равно в этом направлении движемся", – заключил он.Памятник солдату Владимирского полка в КрымуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Придем к Победе: пантеон героев СВО открыли в Старом КрымуО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников

