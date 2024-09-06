В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
В Крыму открыт памятник Русскому солдату Владимирского пехотного полка - Аксенов
10:02 06.09.2024 (обновлено: 10:08 06.09.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Памятник Русскому солдату Владимирского пехотного полка открыли в пятницу на территории мемориального комплекса "Поле Альминского сражения" в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"Открытие памятника, приуроченное к 170-летней годовщине Альминского сражения, призвано увековечить подвиг Владимирского пехотного полка, солдаты и офицеры которого отличились особым мужеством и героизмом, приняв основной удар врага", - написал Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
По его словам, памятник создан по инициативе и при непосредственном участии губернатора Владимирской области Александра Авдеева и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, которые также приняли участие в церемонии открытия.
Период Крымской войны глава региона назвал особой страницей, напоминающей об исторической преемственности, самоотверженности и бесстрашии русских воинов, пример которых помогает россиянам и сегодня с честью выходить из испытаний.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
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В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
2 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
3 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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