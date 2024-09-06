https://crimea.ria.ru/20240906/v-krymu-otkryli-pamyatnik-russkomu-soldatu-vladimirskogo-polka-1140166836.html

В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка

В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка - РИА Новости Крым, 06.09.2024

В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка

Памятник Русскому солдату Владимирского пехотного полка открыли в пятницу на территории мемориального комплекса "Поле Альминского сражения" в Бахчисарайском... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T10:02

2024-09-06T10:02

2024-09-06T10:08

крым

сергей аксенов

бахчисарайский район

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Памятник Русскому солдату Владимирского пехотного полка открыли в пятницу на территории мемориального комплекса "Поле Альминского сражения" в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.По его словам, памятник создан по инициативе и при непосредственном участии губернатора Владимирской области Александра Авдеева и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, которые также приняли участие в церемонии открытия.Период Крымской войны глава региона назвал особой страницей, напоминающей об исторической преемственности, самоотверженности и бесстрашии русских воинов, пример которых помогает россиянам и сегодня с честью выходить из испытаний.В Ялтинской школе №11 ранее торжественно открыли бюст российскому императору Александру III. Такой подарок школьникам сделала Ассоциация Героев России.Читайте также на РИА Новости Крым:На берегу Черного моря установлен памятник русскому летописцуО подвигах и славе: история монумента над Керченским проливомНа набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, бахчисарайский район, памятники крыма, общество, новости крыма