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В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
Памятник Русскому солдату Владимирского пехотного полка открыли в пятницу на территории мемориального комплекса "Поле Альминского сражения" в Бахчисарайском... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T10:02
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крым
сергей аксенов
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Памятник Русскому солдату Владимирского пехотного полка открыли в пятницу на территории мемориального комплекса "Поле Альминского сражения" в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.По его словам, памятник создан по инициативе и при непосредственном участии губернатора Владимирской области Александра Авдеева и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, которые также приняли участие в церемонии открытия.Период Крымской войны глава региона назвал особой страницей, напоминающей об исторической преемственности, самоотверженности и бесстрашии русских воинов, пример которых помогает россиянам и сегодня с честью выходить из испытаний.В Ялтинской школе №11 ранее торжественно открыли бюст российскому императору Александру III. Такой подарок школьникам сделала Ассоциация Героев России.Читайте также на РИА Новости Крым:На берегу Черного моря установлен памятник русскому летописцуО подвигах и славе: история монумента над Керченским проливомНа набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, бахчисарайский район, памятники крыма, общество, новости крыма
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка

В Крыму открыт памятник Русскому солдату Владимирского пехотного полка - Аксенов

10:02 06.09.2024 (обновлено: 10:08 06.09.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Памятник Русскому солдату Владимирского пехотного полка открыли в пятницу на территории мемориального комплекса "Поле Альминского сражения" в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"Открытие памятника, приуроченное к 170-летней годовщине Альминского сражения, призвано увековечить подвиг Владимирского пехотного полка, солдаты и офицеры которого отличились особым мужеством и героизмом, приняв основной удар врага", - написал Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
По его словам, памятник создан по инициативе и при непосредственном участии губернатора Владимирской области Александра Авдеева и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, которые также приняли участие в церемонии открытия.
Период Крымской войны глава региона назвал особой страницей, напоминающей об исторической преемственности, самоотверженности и бесстрашии русских воинов, пример которых помогает россиянам и сегодня с честью выходить из испытаний.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
1 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
2 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
3 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Ялтинской школе №11 ранее торжественно открыли бюст российскому императору Александру III. Такой подарок школьникам сделала Ассоциация Героев России.
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