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На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико
На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико - РИА Новости Крым, 23.08.2024
На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико
На набережной Ялты установили памятник легендарному псу Мухтару, которого называют "ялтинским Хатико". Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T17:52
2024-08-23T17:52
2024-08-23T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На набережной Ялты установили памятник легендарному псу Мухтару, которого называют "ялтинским Хатико". Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Скульптурная композиция включает фигуру пса, смотрящего в море, и его хозяина – молодого парня, который, согласно городской легенде, был спасателем на пляже и погиб во время работы.Пес Мухтар на протяжении многих лет, до самой своей смерти приходил на Ялтинскую набережную и выглядывал своего хозяина. Со временем он стал подвывать в такт трубачу, который каждый вечер играл на набережной, они подружились. Этот необычный дуэт прославился не только в Ялте, но и за ее пределами.За преданность и верность его назвали "ялтинским Хатико", а легенда про пса и его владельца стала передаваться из уст в уста. Известный российский скульптор Александр Рукавишников предложил установить памятник на месте, где так много времени проводил пес. По задумке автора, фигура пса должна была быть небольшая, чтобы его можно было погладить, как живого.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премиюНовогоднее чудо: "ялтинский Хатико" обрел новый дом
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ялта, янина павленко, набережная, крым, новости крыма, общество, памятники крыма, памятники
На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико
В Крыму на набережной Ялты установили памятник псу Мухтару и его хозяину
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На набережной Ялты установили памятник легендарному псу Мухтару, которого называют "ялтинским Хатико". Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
"Ялтинский Хатико, наш знаменитый пес Мухтар, снова на набережной... Скульптура Александра Рукавишникова установлена в районе "грибков" – это место путем голосования выбрали сами ялтинцы", - написала она.
Скульптурная композиция включает фигуру пса, смотрящего в море, и его хозяина – молодого парня, который, согласно городской легенде, был спасателем на пляже и погиб во время работы.
Пес Мухтар на протяжении многих лет, до самой своей смерти приходил на Ялтинскую набережную и выглядывал своего хозяина. Со временем он стал подвывать в такт трубачу, который каждый вечер играл на набережной, они подружились. Этот необычный дуэт прославился не только в Ялте, но и за ее пределами.
За преданность и верность его назвали "ялтинским Хатико", а легенда про пса и его владельца стала передаваться из уст в уста. Известный российский скульптор Александр Рукавишников предложил установить памятник на месте
, где так много времени проводил пес. По задумке автора, фигура пса должна была быть небольшая, чтобы его можно было погладить, как живого.
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