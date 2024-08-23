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На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико

На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико - РИА Новости Крым, 23.08.2024

На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико

На набережной Ялты установили памятник легендарному псу Мухтару, которого называют "ялтинским Хатико". Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T17:52

2024-08-23T17:52

2024-08-23T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На набережной Ялты установили памятник легендарному псу Мухтару, которого называют "ялтинским Хатико". Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Скульптурная композиция включает фигуру пса, смотрящего в море, и его хозяина – молодого парня, который, согласно городской легенде, был спасателем на пляже и погиб во время работы.Пес Мухтар на протяжении многих лет, до самой своей смерти приходил на Ялтинскую набережную и выглядывал своего хозяина. Со временем он стал подвывать в такт трубачу, который каждый вечер играл на набережной, они подружились. Этот необычный дуэт прославился не только в Ялте, но и за ее пределами.За преданность и верность его назвали "ялтинским Хатико", а легенда про пса и его владельца стала передаваться из уст в уста. Известный российский скульптор Александр Рукавишников предложил установить памятник на месте, где так много времени проводил пес. По задумке автора, фигура пса должна была быть небольшая, чтобы его можно было погладить, как живого.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премиюНовогоднее чудо: "ялтинский Хатико" обрел новый дом

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