https://crimea.ria.ru/20240811/na-beregu-chernogo-morya-ustanovlen-pamyatnik-russkomu-letopistsu-1139518004.html

На берегу Черного моря установлен памятник русскому летописцу

На берегу Черного моря установлен памятник русскому летописцу - РИА Новости Крым, 11.08.2024

На берегу Черного моря установлен памятник русскому летописцу

Это памятник – не самый известный в Крыму. Скульптурная композиция, изображающая древнерусского князя Новгородского Глеба Святославича и летописца игумена... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T16:02

2024-08-11T16:02

2024-08-11T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Это памятник – не самый известный в Крыму. Скульптурная композиция, изображающая древнерусского князя Новгородского Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня, была поставлена в 2019 году напротив морского вокзала в Керчи.Инициатором установки бронзового монумента выступило Российское военно-историческое общество. Проект стал реальностью по благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона в год завершения строительства Крымского моста.Древний мраморный камень с надписью, в которой сообщалось об измерении князем Глебом расстояния между двумя городами - Тмутараканью (нынешняя станица Тамань Краснодарского края) и Корчевом (Керчью) в 1068 году, был обнаружен в 1792 году на Таманском полуострове. Расстояние между географическими точками - 14 тысяч саженей или 24 километра. Камень считается древнейшим свидетельством гидрографических работ на Руси и, возможно, старейшей надписью на камне на древнерусском языке: "В лето 6576 индикта Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14 000 сажен". Этот эпиграфический памятник XI века обозначил древнее присутствие русичей в Причерноморье и пробудил интерес к изучению истории этого края. В настоящее время артефакт хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.В среде историков и филологов бытует гипотеза, что Никон вел летопись, которая в последующем была продолжена и вошла в состав "Повести временных лет" Нестора Летописца. Считается, что Никон создал так называемый летописный свод 1070-х гг. Авторству Никона приписывается большое число статей летописи, но однозначных доказательств этому не существует. По мнению исследователей, Никон переписывал и редактировал более ранние летописи, которые велись в Киеве, — свод конца X века и свод 1030-х годов — и затем дополнял их сведениями периода 1061—1088 годов.Глеб Святославич княжил с перерывами в Тмутаракани с 1064 по 1069 год. Позже он обосновался в Новгороде, возглавлял военные походы, проявил себя как поборник христианской веры. Был убит в 1078 году фино-угорскими племенами и погребен в Чернигове.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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