В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов

В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Статистика Рособрнадзора, согласно которой более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России, иллюстрирует эффективность работы федерального законодательства по борьбе с незаконной миграцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.Накануне в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что почти 90% детей мигрантов не смогли попасть в школы России: большинство семей не предоставило основной пакет документов, остальные не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев.Депутат Госдумы подчеркнул, что действие соответствующего закона оказывает помощь не только педагогам, но и школьникам."Потому что учить ребенка, который не знает русский язык, невозможно – страдают от этого другие дети", – пояснил свою позицию парламентарий.Ивлев также напомнил, что 11 сентября, согласно еще одному закону по противодействию незаконной миграции, иссяк полугодичный срок для незаконно находящихся на территории РФ мигрантов."И в этом плане предстоит работа правоохранительных органов по высылке из страны незаконно находящихся здесь мигрантов. Это означает, что лучше будет порядок, меньше будет преступлений и правонарушений", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике

