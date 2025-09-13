Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250913/v-gosdume-otsenili-nedavnie-itogi-testirovaniya-detey-migrantov-1149379497.html
В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов
В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов
Статистика Рособрнадзора, согласно которой более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России, иллюстрирует эффективность работы федерального... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T21:05
2025-09-13T21:05
радио "спутник в крыму"
новости
мигранты
нелегальные мигранты
миграционная политика
россия
мнения
леонид ивлев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/05/43/054355_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_4702fecf36c8f59bf809b87db77e47c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Статистика Рособрнадзора, согласно которой более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России, иллюстрирует эффективность работы федерального законодательства по борьбе с незаконной миграцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.Накануне в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что почти 90% детей мигрантов не смогли попасть в школы России: большинство семей не предоставило основной пакет документов, остальные не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев.Депутат Госдумы подчеркнул, что действие соответствующего закона оказывает помощь не только педагогам, но и школьникам."Потому что учить ребенка, который не знает русский язык, невозможно – страдают от этого другие дети", – пояснил свою позицию парламентарий.Ивлев также напомнил, что 11 сентября, согласно еще одному закону по противодействию незаконной миграции, иссяк полугодичный срок для незаконно находящихся на территории РФ мигрантов."И в этом плане предстоит работа правоохранительных органов по высылке из страны незаконно находящихся здесь мигрантов. Это означает, что лучше будет порядок, меньше будет преступлений и правонарушений", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/05/43/054355_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ba0f95bd1b05dca6b2e2ec4f797dc428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мигранты, нелегальные мигранты, миграционная политика, россия, мнения, леонид ивлев
В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов

Статистика Рособрнадзора показывает эффективность федерального закона – депутат Ивлев

21:05 13.09.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Статистика Рособрнадзора, согласно которой более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России, иллюстрирует эффективность работы федерального законодательства по борьбе с незаконной миграцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.
Накануне в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что почти 90% детей мигрантов не смогли попасть в школы России: большинство семей не предоставило основной пакет документов, остальные не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев.

"Цифра... показывает, как работает федеральный закон в отношении борьбы с незаконной миграцией", – прокомментировал Ивлев.

Депутат Госдумы подчеркнул, что действие соответствующего закона оказывает помощь не только педагогам, но и школьникам.
"Потому что учить ребенка, который не знает русский язык, невозможно – страдают от этого другие дети", – пояснил свою позицию парламентарий.
Ивлев также напомнил, что 11 сентября, согласно еще одному закону по противодействию незаконной миграции, иссяк полугодичный срок для незаконно находящихся на территории РФ мигрантов.
"И в этом плане предстоит работа правоохранительных органов по высылке из страны незаконно находящихся здесь мигрантов. Это означает, что лучше будет порядок, меньше будет преступлений и правонарушений", – заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах
Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиМигрантыНелегальные мигрантыМиграционная политикаРоссияМненияЛеонид Ивлев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
22:03ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
21:43В Севастополе завершился второй день голосования
21:33Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день
21:22ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда
21:05В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов
20:46Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму
20:05В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
19:52ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
19:43Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"
19:0838 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:57В горах Крыма спасли женщину
18:35В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики 0:50
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
16:47В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:35В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
Лента новостейМолния