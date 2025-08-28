Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали членов группы, организовавших нелегальную миграцию иностранцев на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали членов группы, организовавших нелегальную миграцию иностранцев на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, организаторы готовили для нелегалов документы для получения трудовых патентов на основании недостоверных данных. Так, в предоставленных документах указывалось, что иностранцы работают на строительных объектах, в то время как в реальности они трудились на предприятии общепита, что запрещено указом главы Крыма.Возбуждено уголовное дело.Ранее в Севастополе суд приговорил четырех местных жителей к условным срокам лишения свободы и крупным штрафам за организацию незаконного пребывания иностранцев в регионе.
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

ФСБ в Крыму задержала организаторов незаконной миграции

09:26 28.08.2025 (обновлено: 09:27 28.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали членов группы, организовавших нелегальную миграцию иностранцев на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Злоумышленники за денежное вознаграждение организовывали фиктивную постановку указанных лиц на миграционный учет и оказывали содействие в виде предоставления оплачиваемой работы и жилья", - говорится в сообщении.
Кроме того, организаторы готовили для нелегалов документы для получения трудовых патентов на основании недостоверных данных. Так, в предоставленных документах указывалось, что иностранцы работают на строительных объектах, в то время как в реальности они трудились на предприятии общепита, что запрещено указом главы Крыма.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Севастополе суд приговорил четырех местных жителей к условным срокам лишения свободы и крупным штрафам за организацию незаконного пребывания иностранцев в регионе.
