В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 28.08.2025

В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

28.08.2025

2025-08-28T09:26

2025-08-28T09:26

2025-08-28T09:27

СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали членов группы, организовавших нелегальную миграцию иностранцев на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, организаторы готовили для нелегалов документы для получения трудовых патентов на основании недостоверных данных. Так, в предоставленных документах указывалось, что иностранцы работают на строительных объектах, в то время как в реальности они трудились на предприятии общепита, что запрещено указом главы Крыма.Возбуждено уголовное дело.Ранее в Севастополе суд приговорил четырех местных жителей к условным срокам лишения свободы и крупным штрафам за организацию незаконного пребывания иностранцев в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политикеВ Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в СудакеВ Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов

