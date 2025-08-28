https://crimea.ria.ru/20250828/v-krymu-fsb-presekla-kanal-nelegalnoy-migratsii-1149039835.html
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
2025-08-28T09:26
2025-08-28T09:26
2025-08-28T09:27
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали членов группы, организовавших нелегальную миграцию иностранцев на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, организаторы готовили для нелегалов документы для получения трудовых патентов на основании недостоверных данных. Так, в предоставленных документах указывалось, что иностранцы работают на строительных объектах, в то время как в реальности они трудились на предприятии общепита, что запрещено указом главы Крыма.Возбуждено уголовное дело.Ранее в Севастополе суд приговорил четырех местных жителей к условным срокам лишения свободы и крупным штрафам за организацию незаконного пребывания иностранцев в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политикеВ Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в СудакеВ Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
09:26 28.08.2025 (обновлено: 09:27 28.08.2025)