Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов утра субботы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу утром на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1008 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1008 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 11 часов.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет в ближайшие выходные.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
