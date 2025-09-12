Праздник урожая и дружбы: Крым отмечает девятый фестиваль "Обжинки"

https://crimea.ria.ru/20250912/prazdnik-urozhaya-i-druzhby-krym-otmechaet-devyatyy-festival-obzhinki-1149391556.html

В Симферополе проходит девятый фестиваль "Обжинки" – красочный праздник урожая, который соединил древние славянские традиции с современными культурными... РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе проходит девятый фестиваль "Обжинки" – красочный праздник урожая, который соединил древние славянские традиции с современными культурными акцентами. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.По ее словам, событие ежегодно собирает жителей и гостей со всего полуострова, напоминая о богатой истории народных обрядов и о силе единства в многонациональном Крыму."Обжинки" берут начало в старинных славянских обрядах, когда крестьяне благодарили землю за первый хлеб нового урожая.Она отметила, что в Крыму фестиваль – это не только сохранение культурного наследия, но и пример народной дипломатии.Первый праздник в Крыму прошел в поселке Николаевка Симферопольского района прямо на берегу моря и напоминал народное гуляние на природе. Позднее "Обжинки" перемещались в Гагаринский парк и на другие открытие площадки. В последние годы формат пришлось изменить из-за требований безопасности.Несмотря на закрытый формат, программа нынешних "Обжинок" получилась насыщенной. Для гостей организовали большую выставку декоративно-прикладного искусства: разные изделия, расписные украшения и картины, выполненные мастерами разных национальностей Крыма. Продумана и концертная программа с песнями и танцами славянских народов.По мнению Гридчиной, фестиваль "Обжинки" еще раз напоминает, что Крым – это регион, где переплетаются культуры и традиции десяткой народов."Мы живем в многонациональной стране и особенно ценим уважение друг к другу. Именно в единстве – наша сила", – подытожила чиновница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объединение славянских народов: возможно ли это для России и УкраиныМусульман поздравляют все: почему Курбан-байрам важен для КрымаВ Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров

