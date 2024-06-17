Мусульман поздравляют все: почему Курбан-байрам важен для Крыма
В Крыму религиозный праздник Курбан-байрам уже 10 лет отмечают на республиканском уровне
17:40 17.06.2024 (обновлено: 20:03 17.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Празднование Курбан-байрама на республиканском уровне имеет очень большое значение для всего многонационального Крыма. Об этом РИА Новости Крым сказала начальник отдела организации религиозных мероприятий ДУМК Крыма и Севастополя, советник главы РК Зенифе Аблаева.
В этом году Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе – выпал на 16 июня. Указом главы Крыма Сергея Аксенова праздничным нерабочим дням определен также 17 июня, в этот день продолжается празднование Курбан-байрама.
"Вот уже на протяжении 10 лет, как Крым вошел в состав Российской Федерации, мы отмечаем религиозные праздники – Ураза-Байрам и Курбан-байрам на республиканском уровне. И это очень важный момент для нас, потому что это не просто выходной день, когда мы отдыхаем и празднуем, но это еще и день единения, когда крымских мусульман поздравляют также и представители других национальностей и вероисповеданий", – сказала Аблаева в комментарии РИА Новости Крым.
Также она напомнила, что Курабан-байрам – это один из главных исламских праздников, который отмечает весь мусульманский мир. В Крыму большой республиканский праздник проходит при поддержке главы РК, Госкомитета по делам депортированных граждан, "Дома дружбы народов", перечислила Аблаева.
По ее словам, решение главы Крыма Сергея Аксенова сделать день празднования Курбан-байрама официальным выходным в республике имеет очень большое значение для всего межнационального Крыма.
Как ранее сообщили пресс-службе Госкомнаца Крыма, празднование одного из главных мусульманских религиозных праздников состоялось в Симферополе в понедельник, 17 июня. Для гостей праздника организовали соревнования по крымско-татарской национальной борьбе "Куреш", ярмарку декоративно-прикладного искусства, дегустацию крымско-татарских национальных блюд и приготовление плова.
Для детей открыты игровые площадки с аниматорами, батутами и сладкой ватой. В концертной программе – выступление профессиональных артистов и детских творческих коллективов региона.
© РИА Новости КрымВыступление детских творческих коллективов региона
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Выступление детских творческих коллективов региона
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрымско-татарская национальная борьба "Куреш"
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Крымско-татарская национальная борьба "Куреш"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрымско-татарская национальная борьба "Куреш"
3 из 6
Крымско-татарская национальная борьба "Куреш"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыступление детских творческих коллективов региона
4 из 6
Выступление детских творческих коллективов региона
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЯрмарка декоративно-прикладного искусства
5 из 6
Ярмарка декоративно-прикладного искусства
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПриготовление плова на празднике
6 из 6
Приготовление плова на празднике
© РИА Новости Крым
1 из 6
Выступление детских творческих коллективов региона
© РИА Новости Крым
2 из 6
Крымско-татарская национальная борьба "Куреш"
© РИА Новости Крым
3 из 6
Крымско-татарская национальная борьба "Куреш"
© РИА Новости Крым
4 из 6
Выступление детских творческих коллективов региона
© РИА Новости Крым
5 из 6
Ярмарка декоративно-прикладного искусства
© РИА Новости Крым
6 из 6
Приготовление плова на празднике
© РИА Новости Крым
Ранее, поздравляя мусульман Крыма с праздником Курбан-байрам, глава региона Сергей Аксенов, отметил, что они принимают активное участие в развитии республики. В регионе многое делается для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, написал он в своем Telegram-канале.
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