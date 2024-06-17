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Мусульман поздравляют все: почему Курбан-байрам важен для Крыма

Мусульман поздравляют все: почему Курбан-байрам важен для Крыма - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Мусульман поздравляют все: почему Курбан-байрам важен для Крыма

Празднование Курбан-байрама на республиканском уровне имеет очень большое значение для всего многонационального Крыма. Об этом РИА Новости Крым сказала... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T17:40

2024-06-17T17:40

2024-06-17T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Празднование Курбан-байрама на республиканском уровне имеет очень большое значение для всего многонационального Крыма. Об этом РИА Новости Крым сказала начальник отдела организации религиозных мероприятий ДУМК Крыма и Севастополя, советник главы РК Зенифе Аблаева.В этом году Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе – выпал на 16 июня. Указом главы Крыма Сергея Аксенова праздничным нерабочим дням определен также 17 июня, в этот день продолжается празднование Курбан-байрама.Также она напомнила, что Курабан-байрам – это один из главных исламских праздников, который отмечает весь мусульманский мир. В Крыму большой республиканский праздник проходит при поддержке главы РК, Госкомитета по делам депортированных граждан, "Дома дружбы народов", перечислила Аблаева.По ее словам, решение главы Крыма Сергея Аксенова сделать день празднования Курбан-байрама официальным выходным в республике имеет очень большое значение для всего межнационального Крыма.Как ранее сообщили пресс-службе Госкомнаца Крыма, празднование одного из главных мусульманских религиозных праздников состоялось в Симферополе в понедельник, 17 июня. Для гостей праздника организовали соревнования по крымско-татарской национальной борьбе "Куреш", ярмарку декоративно-прикладного искусства, дегустацию крымско-татарских национальных блюд и приготовление плова.Для детей открыты игровые площадки с аниматорами, батутами и сладкой ватой. В концертной программе – выступление профессиональных артистов и детских творческих коллективов региона.Ранее, поздравляя мусульман Крыма с праздником Курбан-байрам, глава региона Сергей Аксенов, отметил, что они принимают активное участие в развитии республики. В регионе многое делается для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, написал он в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан ждут две короткие недели в конце июняКак крымчане будут отдыхать в июне – инфографика

https://crimea.ria.ru/20240616/kurban-bayram-v-2024-godu-data-i-traditsii-prazdnika-zhertvoprinosheniya-1138146292.html

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