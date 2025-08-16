Рейтинг@Mail.ru
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250816/v-krymu-vpervye-proydet-peredvizhnoy-festival-ulichnykh-teatrov-1148772486.html
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров
Передвижной фестиваль уличных театров впервые пройдет в Крыму в конце августа. Об этом сообщают организаторы проекта. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T20:45
2025-08-16T20:45
новости крыма
крым
театр
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148772649_0:0:692:389_1920x0_80_0_0_ba66e4365a655c3f68f0f697b6fe3574.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Передвижной фестиваль уличных театров впервые пройдет в Крыму в конце августа. Об этом сообщают организаторы проекта.Свои творения в Крыму представят уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.Также фестиваль охватит Ялту, Алупку и Судак.В каждом городе спектакли будут проходить на центральной площади или городской набережной по вечерам, а днем обещают образовательную программу для местного театрального сообщества, педагогов по искусству и любительских коллективов.Все – бесплатно, за исключением мероприятий специального формата в Севастополе, в "Новом Херсонесе". Отсюда фестиваль стартует 20 августа и продлится до 22 числа.В Ялте зрелищные представления в рамках проекта состоятся 21 – 22 августа, в Алупке 23 – 24 августа и, наконец, в Судаке 25 – 26 августа."Сегодняшнее уличное представление – это больше, чем просто спектакль, это настоящее шоу... Основная задача уличных артистов – вовлечь в представление неподготовленного зрителя и подарить ему эмоциональный опыт", – обещают организаторы.Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, музейно‑храмового комплекса "Новый Херсонес", Арт‑кластера "Таврида" и одного из крымских курортов.На днях в Севастополе впервые открылся международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про КарлсонаФестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148772649_0:0:612:458_1920x0_80_0_0_ead84fec31e4588ac6acaa8f8ca3b23c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, театр, культура, общество
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров

В Крыму пройдет первый передвижной фестиваль уличных театров "Крымские сезоны"

20:45 16.08.2025
 
© Фото предоставлено организаторамиФестиваль уличных театров "Крымские сезоны"
Фестиваль уличных театров Крымские сезоны
© Фото предоставлено организаторами
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Передвижной фестиваль уличных театров впервые пройдет в Крыму в конце августа. Об этом сообщают организаторы проекта.
Свои творения в Крыму представят уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.
"С 20 по 27 августа в Крыму пройдет первый передвижной фестиваль уличных театров "Крымские сезоны". Центром фестиваля станет Севастополь", – сказано в сообщении.
Также фестиваль охватит Ялту, Алупку и Судак.
В каждом городе спектакли будут проходить на центральной площади или городской набережной по вечерам, а днем обещают образовательную программу для местного театрального сообщества, педагогов по искусству и любительских коллективов.
Все – бесплатно, за исключением мероприятий специального формата в Севастополе, в "Новом Херсонесе". Отсюда фестиваль стартует 20 августа и продлится до 22 числа.
В Ялте зрелищные представления в рамках проекта состоятся 21 – 22 августа, в Алупке 23 – 24 августа и, наконец, в Судаке 25 – 26 августа.
"Сегодняшнее уличное представление – это больше, чем просто спектакль, это настоящее шоу... Основная задача уличных артистов – вовлечь в представление неподготовленного зрителя и подарить ему эмоциональный опыт", – обещают организаторы.
Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, музейно‑храмового комплекса "Новый Херсонес", Арт‑кластера "Таврида" и одного из крымских курортов.
На днях в Севастополе впервые открылся международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона
Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека
Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
 
Новости КрымаКрымТеатрКультураОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров
20:11Эксперты ждут новый виток мошенничеств с использованием детей
19:44Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком
19:21"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США
18:45Эрдоган высказал мнение о результатах саммита на Аляске
18:32Путин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня"
18:16Путин провел в Кремле совещание по итогам встречи на Аляске
18:04Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов
17:54В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы
17:14Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области
16:52В Крыму село спасли от огня - ВИДЕО
16:21Огонь прошел 200 гектаров: пожар под Симферополем тушат 126 человек
15:51О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с Трампом
15:03Сильный пожар под Симферополем - что известно
14:25В Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе
14:03Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:59В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек
13:23Обстановка в зоне СВО: армия РФ наступает – Киев потерял 1315 боевиков
13:04Решения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС
12:59Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным и разговора с Зеленским
Лента новостейМолния