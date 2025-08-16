https://crimea.ria.ru/20250816/v-krymu-vpervye-proydet-peredvizhnoy-festival-ulichnykh-teatrov-1148772486.html

В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров

Передвижной фестиваль уличных театров впервые пройдет в Крыму в конце августа. Об этом сообщают организаторы проекта. РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T20:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Передвижной фестиваль уличных театров впервые пройдет в Крыму в конце августа. Об этом сообщают организаторы проекта.Свои творения в Крыму представят уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.Также фестиваль охватит Ялту, Алупку и Судак.В каждом городе спектакли будут проходить на центральной площади или городской набережной по вечерам, а днем обещают образовательную программу для местного театрального сообщества, педагогов по искусству и любительских коллективов.Все – бесплатно, за исключением мероприятий специального формата в Севастополе, в "Новом Херсонесе". Отсюда фестиваль стартует 20 августа и продлится до 22 числа.В Ялте зрелищные представления в рамках проекта состоятся 21 – 22 августа, в Алупке 23 – 24 августа и, наконец, в Судаке 25 – 26 августа."Сегодняшнее уличное представление – это больше, чем просто спектакль, это настоящее шоу... Основная задача уличных артистов – вовлечь в представление неподготовленного зрителя и подарить ему эмоциональный опыт", – обещают организаторы.Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, музейно‑храмового комплекса "Новый Херсонес", Арт‑кластера "Таврида" и одного из крымских курортов.На днях в Севастополе впервые открылся международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про КарлсонаФестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour

