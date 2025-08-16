https://crimea.ria.ru/20250816/v-krymu-vpervye-proydet-peredvizhnoy-festival-ulichnykh-teatrov-1148772486.html
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров
Передвижной фестиваль уличных театров впервые пройдет в Крыму в конце августа. Об этом сообщают организаторы проекта. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T20:45
2025-08-16T20:45
2025-08-16T20:45
новости крыма
крым
театр
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148772649_0:0:692:389_1920x0_80_0_0_ba66e4365a655c3f68f0f697b6fe3574.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Передвижной фестиваль уличных театров впервые пройдет в Крыму в конце августа. Об этом сообщают организаторы проекта.Свои творения в Крыму представят уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.Также фестиваль охватит Ялту, Алупку и Судак.В каждом городе спектакли будут проходить на центральной площади или городской набережной по вечерам, а днем обещают образовательную программу для местного театрального сообщества, педагогов по искусству и любительских коллективов.Все – бесплатно, за исключением мероприятий специального формата в Севастополе, в "Новом Херсонесе". Отсюда фестиваль стартует 20 августа и продлится до 22 числа.В Ялте зрелищные представления в рамках проекта состоятся 21 – 22 августа, в Алупке 23 – 24 августа и, наконец, в Судаке 25 – 26 августа."Сегодняшнее уличное представление – это больше, чем просто спектакль, это настоящее шоу... Основная задача уличных артистов – вовлечь в представление неподготовленного зрителя и подарить ему эмоциональный опыт", – обещают организаторы.Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, музейно‑храмового комплекса "Новый Херсонес", Арт‑кластера "Таврида" и одного из крымских курортов.На днях в Севастополе впервые открылся международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про КарлсонаФестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148772649_0:0:612:458_1920x0_80_0_0_ead84fec31e4588ac6acaa8f8ca3b23c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, театр, культура, общество
В Крыму впервые пройдет передвижной фестиваль уличных театров
В Крыму пройдет первый передвижной фестиваль уличных театров "Крымские сезоны"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Передвижной фестиваль уличных театров впервые пройдет в Крыму в конце августа. Об этом сообщают организаторы проекта.
Свои творения в Крыму представят уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.
"С 20 по 27 августа в Крыму пройдет первый передвижной фестиваль уличных театров "Крымские сезоны". Центром фестиваля станет Севастополь", – сказано в сообщении.
Также фестиваль охватит Ялту, Алупку и Судак.
В каждом городе спектакли будут проходить на центральной площади или городской набережной по вечерам, а днем обещают образовательную программу для местного театрального сообщества, педагогов по искусству и любительских коллективов.
Все – бесплатно, за исключением мероприятий специального формата в Севастополе, в "Новом Херсонесе". Отсюда фестиваль стартует 20 августа и продлится до 22 числа.
В Ялте зрелищные представления в рамках проекта состоятся 21 – 22 августа, в Алупке 23 – 24 августа и, наконец, в Судаке 25 – 26 августа.
"Сегодняшнее уличное представление – это больше, чем просто спектакль, это настоящее шоу... Основная задача уличных артистов – вовлечь в представление неподготовленного зрителя и подарить ему эмоциональный опыт", – обещают организаторы.
Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, музейно‑храмового комплекса "Новый Херсонес", Арт‑кластера "Таврида" и одного из крымских курортов.
На днях в Севастополе впервые открылся
международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: