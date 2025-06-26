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Объединение славянских народов: возможно ли это для России и Украины - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Объединение славянских народов: возможно ли это для России и Украины
Объединение славянских народов: возможно ли это для России и Украины - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Объединение славянских народов: возможно ли это для России и Украины
Запущенный западными "добродетелями" процесс разъединения славянских народов может быть обратим. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T06:03
2025-06-26T06:01
радио "спутник в крыму"
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россия
вадим колесниченко
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Запущенный западными "добродетелями" процесс разъединения славянских народов может быть обратим. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, подчеркнув, что решение вопроса зависит от лидеров стран.По его словам, процессы разъединения славянского мира происходили с XVIII века. Но если западные и южные славяне между собой жили не всегда дружно, в частности, из-за влияния разъединяющего религиозного фактора, то восточные на протяжении веков представляли гораздо более мощную общность, отметил он.Даже после распада Советского Союза это единство некоторое время сохранялось, "но оно было невыгодно западным экспериментаторам, стремившимся разорвать Россию, для чего прежде всего стали работать с Украиной и Белоруссией", подчеркнул политолог."В Белоруссии оказался адекватный президент", и она сегодня находится в Союзном государстве, подчеркнул Колесниченко. Украина какое-то время старалась держаться, однако жажда наживы в ее элитах в конце концов победила, считает политолог.Переворот во время правления президента Украины Виктора Ющенко (2005 – 2010 гг.) ускорил все эти процессы многократно. Началось активное насаждение новой, чуждой культуры, в результате чего "агрессивное меньшинство, по сути, уничтожило пассивное большинство" украинцев, напоминает политолог. Затем в 2014-м произошел государственный переворот, после которого "начали раскачивать ситуацию, превращая украинцев в не помнящих родства своего", добавил он.По словам Колесниченко, искусственные процессы по культурному разъединению славянских народов, запущенные Западом, уже стали видны невооруженным глазом. Навязанный в языковой политике суржик из львовско-галицких диалектов, и придуманные новые слова, не имеющие отношения к славянским корням. Отрицание и запрет всего русского – родного для миллионов людей.Все это делается с одной целью – уничтожить в украинском народе историческую память о себе, оторвать от России, взращивая чуждые западные культурные "ценности", на многие из которых к сегодняшнему дню без розовых очков смотрят даже народы Европы и Америки, подчеркнул Колесниченко.Сюда же относится и борьба нынешнего киевского режима с Русской православной церковью на Украине, сказал эксперт.Все происходящее, по мнению политолога, свидетельствует о том, что решение вопроса объединения зависит от власти."Все же вопрос в лидерах. Ведь как раскалывали нас с конца 1980-х западные добродетели. Разного рода фонды вкладывали деньги, чтобы выявлять недовольных, неадекватных, амбициозных, недолюбленных. Из них делалась будущая оппозиция, которым определенные недостатки и трения предлагали рассматривать через увеличительное стекло. Так вырастали поколения, которые, по сути, ненавидели собственную историю и корни, так что Россия в 90-е тоже прошла по краю", – сказал Колесниченко.Но и Россия, и Белоруссия выстояли под ударами, стремившимися вызывать внутренний сепаратизм, и даже объединились вновь. А значит, такой путь возможен и для Украины, хоть это и непросто, считает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали украинские законы о языке частью войны против РоссииИностранцы нашли сходство украино-российского и балканского конфликтов"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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мнения, украина, россия, вадим колесниченко, история, общество, политика
Объединение славянских народов: возможно ли это для России и Украины

Объединение народов в России и Украины возможно – политолог

06:03 26.06.2025
 
© РИА Новости . Наталья МининаХыдырлез-2015
Хыдырлез-2015 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Наталья Минина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Запущенный западными "добродетелями" процесс разъединения славянских народов может быть обратим. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, подчеркнув, что решение вопроса зависит от лидеров стран.
По его словам, процессы разъединения славянского мира происходили с XVIII века. Но если западные и южные славяне между собой жили не всегда дружно, в частности, из-за влияния разъединяющего религиозного фактора, то восточные на протяжении веков представляли гораздо более мощную общность, отметил он.
Даже после распада Советского Союза это единство некоторое время сохранялось, "но оно было невыгодно западным экспериментаторам, стремившимся разорвать Россию, для чего прежде всего стали работать с Украиной и Белоруссией", подчеркнул политолог.
"В Белоруссии оказался адекватный президент", и она сегодня находится в Союзном государстве, подчеркнул Колесниченко. Украина какое-то время старалась держаться, однако жажда наживы в ее элитах в конце концов победила, считает политолог.

"Украина – это пример того, как можно за деньги переделать матрицу. Никакой исторической подоплеки для этого не было. До 2000-х годов это была страна нейтральная, внеблоковая. Но уже Кучма (Леонид, второй президент Украины – ред.) в конце 90-х заложил идею некоего партнерства с Европой и блоком НАТО с целью защиты себя. От кого? Какая защита может быть у тех, кто всегда жил вместе?" – прокомментировал Колесниченко.

Переворот во время правления президента Украины Виктора Ющенко (2005 – 2010 гг.) ускорил все эти процессы многократно. Началось активное насаждение новой, чуждой культуры, в результате чего "агрессивное меньшинство, по сути, уничтожило пассивное большинство" украинцев, напоминает политолог. Затем в 2014-м произошел государственный переворот, после которого "начали раскачивать ситуацию, превращая украинцев в не помнящих родства своего", добавил он.
По словам Колесниченко, искусственные процессы по культурному разъединению славянских народов, запущенные Западом, уже стали видны невооруженным глазом. Навязанный в языковой политике суржик из львовско-галицких диалектов, и придуманные новые слова, не имеющие отношения к славянским корням. Отрицание и запрет всего русского – родного для миллионов людей.
Все это делается с одной целью – уничтожить в украинском народе историческую память о себе, оторвать от России, взращивая чуждые западные культурные "ценности", на многие из которых к сегодняшнему дню без розовых очков смотрят даже народы Европы и Америки, подчеркнул Колесниченко.
Сюда же относится и борьба нынешнего киевского режима с Русской православной церковью на Украине, сказал эксперт.
"Это не уничтожение православия – это уничтожение религии как таковой. Это попытка инструментализировать духовную составляющую человека", – заметил он.
Все происходящее, по мнению политолога, свидетельствует о том, что решение вопроса объединения зависит от власти.
"Все же вопрос в лидерах. Ведь как раскалывали нас с конца 1980-х западные добродетели. Разного рода фонды вкладывали деньги, чтобы выявлять недовольных, неадекватных, амбициозных, недолюбленных. Из них делалась будущая оппозиция, которым определенные недостатки и трения предлагали рассматривать через увеличительное стекло. Так вырастали поколения, которые, по сути, ненавидели собственную историю и корни, так что Россия в 90-е тоже прошла по краю", – сказал Колесниченко.
Но и Россия, и Белоруссия выстояли под ударами, стремившимися вызывать внутренний сепаратизм, и даже объединились вновь. А значит, такой путь возможен и для Украины, хоть это и непросто, считает он.
"Тяжелая ли это история – да. Необратимая ли она – нет. События сегодняшнего дня с точки зрения истории – штрих. А тысячелетняя история славянского мира гораздо более мощная. И та же СВО – это часть защиты славянского мира, нашей идентичности... Есть потенциал, и можно его сохранять", – заключил он.
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