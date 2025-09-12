Крымский мост – пробка выросла в три раза
У Крымского моста сейчас в пробке стоят 930 машин со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи увеличился в три раза. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 930 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении на 11:00.
При этом со стороны Краснодарского края проезд к пунктам досмотра остается свободным.
Очередь со стороны Керчи появилась в 6 утра. Тогда проезда по Крымскому мосту ожидали 320 авто.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
