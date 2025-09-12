Клещи в Крыму покусали более 2000 человек – сколько из них инфицированы
9% клещей в Крыму являются носителями инфекционных заболеваний
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкИсследование клещей в паразитологической лаборатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За восемь месяцев 2025 года в Крыму в медицинские учреждения после укусов клещей обратились 1648 человек, а в Севастополе – 397. Такие цифры в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья Пеньковская.
По ее словам, количество обратившихся после укусов клещей в регионе находится на среднем многолетнем уровне и последние два-три года значительно не меняется.
"Случаев клещевого энцефалита у нас не зафиксировано. Но это абсолютно не значит, что вирус не циркулирует в природе, это первое. А второе – мы должны понимать, что не всех клещей, которых люди с себя снимают, они приносят в лабораторию для проведения исследования. В общем, порядка 9% при исследовании на вирусоформность в клещах выделяются соответствующие заболевания природно-очаговых инфекций", – сказала санитарный врач.
Наталья Пеньковская подчеркнула, что лица, подлежащие иммунизации по эпидемическим показаниям, вакцинируются против клещевого энцефалита, а все обратившиеся могут получить оказание медицинской помощи в виде иммуноглобулина против клещевого энцефалита, но только если для этого есть соответствующие показания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: