Клещи в Крыму покусали более 2000 человек – сколько из них инфицированы

2025-09-12T21:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. За восемь месяцев 2025 года в Крыму в медицинские учреждения после укусов клещей обратились 1648 человек, а в Севастополе – 397. Такие цифры в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, количество обратившихся после укусов клещей в регионе находится на среднем многолетнем уровне и последние два-три года значительно не меняется.Наталья Пеньковская подчеркнула, что лица, подлежащие иммунизации по эпидемическим показаниям, вакцинируются против клещевого энцефалита, а все обратившиеся могут получить оказание медицинской помощи в виде иммуноглобулина против клещевого энцефалита, но только если для этого есть соответствующие показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границыКак безопасно организовать пикник на природе – МЧСНазваны самые опасные представители крымской фауны

