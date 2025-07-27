https://crimea.ria.ru/20250727/kakie-infektsii-turisty-chasche-vsego-privozyat-iz-za-granitsy-1147776354.html

Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границы

Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границы - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границы

Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, рассказывает Роспотребнадзор по... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T19:51

2025-07-27T19:51

2025-07-27T19:51

инфекции

роспотребнадзор

туризм

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, рассказывает Роспотребнадзор по РК и Севастополю.В управлении напоминают: планируя поездку, стоит подумать не только об отдыхе, но и о здоровье. Перед выездом важно пройти медицинский осмотр и получить рекомендации врача, особенно людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и семьям с маленькими детьми.В Роспотребнадзоре составили памятку, каких болезней и инфекций стоит остерегаться в разных странах.Условия на популярных курортах и в мегаполисах Китая считаются безопасными. Однако при посещении сельской местности рекомендуются прививки от гепатитов A и B, а также от японского энцефалита. Таиланд признан относительно безопасным. В Индонезии, Вьетнаме и особенно на Шри-Ланке высок риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда. Опасны пресные водоемы – возможны заражения шистосомозом, лямблиозом, амебиазом.В странах Африки и Ближнего Востока основная проблема, с которой сталкиваются туристы – это диарея, гепатит А (от которого прививаться нужно всем и всегда) и брюшной тиф. Они встречаются практически во всех тропиках, включая Египет – это не самая безопасная страна, там высока вероятность заражения лихорадкой Денге, а также шистосомозом, заразиться которым можно через пресную воду. Главное – не купаться в Ниле, озерах и местных каналах: личинки паразитов могут проникать через кожу, вызвав серьезное поражение организма, рассказали в Роспотребнадзоре.Турция считается одной из самых безопасных для туристов, однако там периодически фиксируются вспышки вируса Коксаки, особенно в крупных отелях и аквапарках. Вакцины от него нет, поэтому стоит избегать переполненных бассейнов.В Роспотребнадзоре напомнили, что во время поездки в экзотические страны необходимо употреблять только бутилированную воду, для чистки зубов и мыться фруктов использовать проверенную, относиться с осторожностью к уличной пище, отдавать предпочтение свежеприготовленной еде, прошедшей термическую обработку, не есть сырые овощи.Кроме того, следует избегать несертифицированного алкоголя, использовать репелленты, носить закрытую одежду, особенно утром и вечером, спать, защитившись москитными сетками, наносить солнцезащитный крем с SPF 30 и выше, носить головные уборы, пить побольше воды, чтобы избежать обезвоживания, и мыть руки с мылом, особенно перед едой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещейВ Крыму проснулись гадюки и сколопендрыНазваны самые опасные представители крымской фауны

https://crimea.ria.ru/20250518/kak-zaschitit-detey-ot-kleschey--sovety-rospotrebnadzora-1146158598.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфекции, роспотребнадзор, туризм, здоровье, в мире