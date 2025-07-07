https://crimea.ria.ru/20250707/v-krymu-sokhranyaetsya-risk-zarazheniya-ot-ukusov-kleschey-1147775008.html
В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещей
В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещей - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещей
В медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обращаются меньше чем в прошлом году, статистика не превышает среднемноголетние показатели. Об этом... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T21:07
2025-07-07T21:07
2025-07-07T21:07
клещи
роспотребнадзор
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_bce1ca8defc53659c040e79f74dd2ee2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обращаются меньше чем в прошлом году, статистика не превышает среднемноголетние показатели. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РК и Севастополю.По данным организации, большинство случаев зафиксировано после посещения лесных массивов, парковых зон и участков с густой растительностью.С начала года в Крыму и Севастополе выявлено 13 случаев иксодового клещевого боррелиоза (в 2024 году – 21 случай) и з случая клещевого энцефалита, 2 из которых – завозных (в 2024 году – 2 случая).Роспотребнадзор проводит плановый мониторинг вирусоформности клещей, снятых с людей. По результатам лабораторных исследований, в 8,2% случаев клещи оказались инфицированы боррелиозом, в 1,6% – гранулоцитарным анаплазмозом, в 1,1% – моноцитарным эрлихиозом.Роспотребнадзор подчеркивает важность профилактики, в первую очередь – акарицидных обработок.В соответствии с санитарным законодательством владельцы территорий, находящихся в лесных, парковых и курортных зонах, обязаны проводить акарицидную обработку. Жителям частного сектора, дач и приусадебных участков рекомендовано регулярно косить траву, убирать сухостой и использовать средства от клещей.Предупредить заболевание также можно предотвратить с помощью вакцинации и серопрофилактики.Вакцинация показана лицам, подверженным риску в связи с профессиональной деятельностью и тем, кто часто выезжает на природу.В случае укуса, если человек не привит, необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, желательно после получения лабораторных данных о клеще или результатах анализа крови. Кроме того, специалисты уточняют, что всегда необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты. При обнаружении присосавшегося клеща обязательно обращаться в медицинское учреждение.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250518/kak-zaschitit-detey-ot-kleschey--sovety-rospotrebnadzora-1146158598.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_51:0:504:340_1920x0_80_0_0_775f23f612adc5cb3b03ca75a38f0774.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещи, роспотребнадзор, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, здоровье
В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещей
В Крыму с начала года выявлено 13 случаев боррелиоза и 3 клещевого энцефалита
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обращаются меньше чем в прошлом году, статистика не превышает среднемноголетние показатели. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РК и Севастополю.
По данным организации, большинство случаев зафиксировано после посещения лесных массивов, парковых зон и участков с густой растительностью.
С начала года в Крыму и Севастополе выявлено 13 случаев иксодового клещевого боррелиоза (в 2024 году – 21 случай) и з случая клещевого энцефалита, 2 из которых – завозных (в 2024 году – 2 случая).
Роспотребнадзор проводит плановый мониторинг вирусоформности клещей, снятых с людей. По результатам лабораторных исследований, в 8,2% случаев клещи оказались инфицированы боррелиозом, в 1,6% – гранулоцитарным анаплазмозом, в 1,1% – моноцитарным эрлихиозом.
Роспотребнадзор подчеркивает важность профилактики, в первую очередь – акарицидных обработок.
"С марта 2025 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 3057 га территорий, в том числе в ЛОУ (летних оздоровительных учреждениях – ред.) – 368 га. Проведены акарицидные обработки на площади 28 маршрутов и мест отдыха – 64га", – уточнили в ведомстве.
В соответствии с санитарным законодательством владельцы территорий, находящихся в лесных, парковых и курортных зонах, обязаны проводить акарицидную обработку. Жителям частного сектора, дач и приусадебных участков рекомендовано регулярно косить траву, убирать сухостой и использовать средства от клещей.
Предупредить заболевание также можно предотвратить с помощью вакцинации и серопрофилактики.
"Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона в течение 2 недель после прививки следует оберегаться от посещения природного очага", – напоминают в Роспотребнадзоре.
Вакцинация показана лицам, подверженным риску в связи с профессиональной деятельностью и тем, кто часто выезжает на природу.
В случае укуса, если человек не привит, необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, желательно после получения лабораторных данных о клеще или результатах анализа крови. Кроме того, специалисты уточняют, что всегда необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты. При обнаружении присосавшегося клеща обязательно обращаться в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось
, что в Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.