https://crimea.ria.ru/20250707/v-krymu-sokhranyaetsya-risk-zarazheniya-ot-ukusov-kleschey-1147775008.html

В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещей

В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещей - РИА Новости Крым, 07.07.2025

В Крыму сохраняется риск заражения от укусов клещей

В медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обращаются меньше чем в прошлом году, статистика не превышает среднемноголетние показатели. Об этом... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T21:07

2025-07-07T21:07

2025-07-07T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обращаются меньше чем в прошлом году, статистика не превышает среднемноголетние показатели. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РК и Севастополю.По данным организации, большинство случаев зафиксировано после посещения лесных массивов, парковых зон и участков с густой растительностью.С начала года в Крыму и Севастополе выявлено 13 случаев иксодового клещевого боррелиоза (в 2024 году – 21 случай) и з случая клещевого энцефалита, 2 из которых – завозных (в 2024 году – 2 случая).Роспотребнадзор проводит плановый мониторинг вирусоформности клещей, снятых с людей. По результатам лабораторных исследований, в 8,2% случаев клещи оказались инфицированы боррелиозом, в 1,6% – гранулоцитарным анаплазмозом, в 1,1% – моноцитарным эрлихиозом.Роспотребнадзор подчеркивает важность профилактики, в первую очередь – акарицидных обработок.В соответствии с санитарным законодательством владельцы территорий, находящихся в лесных, парковых и курортных зонах, обязаны проводить акарицидную обработку. Жителям частного сектора, дач и приусадебных участков рекомендовано регулярно косить траву, убирать сухостой и использовать средства от клещей.Предупредить заболевание также можно предотвратить с помощью вакцинации и серопрофилактики.Вакцинация показана лицам, подверженным риску в связи с профессиональной деятельностью и тем, кто часто выезжает на природу.В случае укуса, если человек не привит, необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, желательно после получения лабораторных данных о клеще или результатах анализа крови. Кроме того, специалисты уточняют, что всегда необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты. При обнаружении присосавшегося клеща обязательно обращаться в медицинское учреждение.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе с начала года зарегистрировано 13 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, еще один человек заболел клещевым энцефалитом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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