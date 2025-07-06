https://crimea.ria.ru/20250706/kak-bezopasno-organizovat-piknik-na-prirode--mchs-1147616486.html
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T09:11
2025-07-06T09:11
2025-07-06T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали в МЧС России.Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов.Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца.Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника.Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы.По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
Пикник на природе – о чем нельзя забывать
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали в МЧС России.
"Старайтесь выбрать для пикника безопасное место, где нет сухой травы и торфяника", – напомнили в МЧС.
Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов.
"Надо постоянно контролировать костер или мангал, не оставлять их без присмотра, а в случае пожара использовать воду или песок", – отметили в МЧС.
Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца.
Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника.
"Не оставляйте после себя пластик, стекло и пищевые отходы. Соберите весь мусор в пакеты и заберите его с собой", – подчеркнули в МЧС.
Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы.
"Разводить костры и использовать мангалы при организации пикника можно только в строго определенных для этого местах", – подчеркнули в МЧС.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
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