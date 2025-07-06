https://crimea.ria.ru/20250706/kak-bezopasno-organizovat-piknik-na-prirode--mchs-1147616486.html

Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС

Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС

При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T09:11

2025-07-06T09:11

2025-07-06T09:11

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали в МЧС России.Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов.Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца.Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника.Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы.По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), совет эксперта, отдых, новости