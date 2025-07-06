Рейтинг@Mail.ru
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250706/kak-bezopasno-organizovat-piknik-na-prirode--mchs-1147616486.html
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T09:11
2025-07-06T09:11
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
совет эксперта
отдых
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/17/1121222495_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eb79d3e057b88b3386c525d5521c618a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали в МЧС России.Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов.Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца.Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника.Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы.По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250702/v-krymu-poymali-poltysyachi-narushiteley-protivopozharnogo-rezhima-1147638121.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/17/1121222495_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0fb5d2b22767e27e0716fb6565fb02d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), совет эксперта, отдых, новости
Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС

Пикник на природе – о чем нельзя забывать

09:11 06.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуризм
Туризм - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. При организации пикника на природе следует избегать мест с сухой травой, торфяников, участков с запретом на разведение костров, а также муравейников, осиных гнезд и опасных склонов, рассказали в МЧС России.

"Старайтесь выбрать для пикника безопасное место, где нет сухой травы и торфяника", – напомнили в МЧС.

Он добавил, что для пикника также нельзя использовать участки с запретом на разведение костров. Желательно, чтобы рядом не было муравейников, осиных гнезд и опасных склонов.

"Надо постоянно контролировать костер или мангал, не оставлять их без присмотра, а в случае пожара использовать воду или песок", – отметили в МЧС.

Скоропортящуюся еду для пикника следует держать в термосумке со льдом и вдали от насекомых и животных. Нельзя оставлять пищу под прямыми лучами солнца.
Важно, кроме того, защищаться от солнца и насекомых: наносить солнцезащитный крем и средства от комаров и клещей, надевать головной убор, проверять себя и детей на наличие клещей после пикника.

"Не оставляйте после себя пластик, стекло и пищевые отходы. Соберите весь мусор в пакеты и заберите его с собой", – подчеркнули в МЧС.

Собеседник агентства напомнил, что с 19 апреля на всей территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах, а также ограничения на въезд автотранспорта в лесные массивы.

"Разводить костры и использовать мангалы при организации пикника можно только в строго определенных для этого местах", – подчеркнули в МЧС.

По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожароопасный сезон
2 июля, 09:28
В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Совет экспертаОтдыхНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно
09:58Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты
09:48Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке
09:11Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
08:39Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек
08:07За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов
08:02Крымский мост сейчас – в очереди 500 автомобилей
07:36Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье
07:01День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник
00:01Где в Крыму в воскресенье пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 6 июля
23:30Илон Маск создает свою политическую партию
21:33Приказ ВСУ сбить Ил-76 с пленными и виадук под Алуштой – главное за день
21:15Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
20:59Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников
20:51Крымский мост открыли
20:50В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом
20:20Россияне жалуются на сбой в Telegram
20:10Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае
19:36Крымский мост закрыли для проезда
Лента новостейМолния