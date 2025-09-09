https://crimea.ria.ru/20250909/v-sevastopole-moshenniki-predlagayut-eksklyuzivnoe-razmeschenie-reklamy-1149323778.html

В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники начали предлагать услуги по якобы размещению наружной рекламы на зданиях в центре города "на эксклюзивных условиях", предупреждают в правительстве города.Объявления об этом появились в социальных сетях. В департаменте архитектуры подчеркивают, что подобные предложения являются мошенничеством и могут обернуться демонтажем конструкций.А также уточнили, что право на размещение 335 рекламных конструкций получила одна компания по итогам открытого аукциона. Всего на сегодняшний день согласовано более 360 рекламных поверхностей, каждая из которых закреплена за конкретной локацией.В департаменте архитектуры призвали бизнес проверять контрагентов и удостоверяться в наличии официальных разрешений.Ранее сообщалось, что житель Симферополя отдал дистанционным мошенникам 2 миллиона рублей. Аферисты несколько раз звонили мужчине в мессенджере под видом правоохранителей, и в итоге убедили его оформить кредит на свое имя и перевести их на "безопасный счет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВТБ запустил сервис самоограничений на кредиты и вкладыВ Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителейВ Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенников

