В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
В Севастополе мошенники начали предлагать услуги по якобы размещению наружной рекламы на зданиях в центре города "на эксклюзивных условиях", предупреждают в... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T21:48
2025-09-09T21:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники начали предлагать услуги по якобы размещению наружной рекламы на зданиях в центре города "на эксклюзивных условиях", предупреждают в правительстве города.Объявления об этом появились в социальных сетях. В департаменте архитектуры подчеркивают, что подобные предложения являются мошенничеством и могут обернуться демонтажем конструкций.А также уточнили, что право на размещение 335 рекламных конструкций получила одна компания по итогам открытого аукциона. Всего на сегодняшний день согласовано более 360 рекламных поверхностей, каждая из которых закреплена за конкретной локацией.В департаменте архитектуры призвали бизнес проверять контрагентов и удостоверяться в наличии официальных разрешений.Ранее сообщалось, что житель Симферополя отдал дистанционным мошенникам 2 миллиона рублей. Аферисты несколько раз звонили мужчине в мессенджере под видом правоохранителей, и в итоге убедили его оформить кредит на свое имя и перевести их на "безопасный счет".
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы

В Севастополе мошенники обещают рекламу на зданиях в центре города по "особым условиям"

21:48 09.09.2025
 
© Правительство СевастополяСевастополь
Севастополь
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мошенники начали предлагать услуги по якобы размещению наружной рекламы на зданиях в центре города "на эксклюзивных условиях", предупреждают в правительстве города.
Объявления об этом появились в социальных сетях. В департаменте архитектуры подчеркивают, что подобные предложения являются мошенничеством и могут обернуться демонтажем конструкций.
"Это обман – любые конструкции, установленные без разрешения департамента архитектуры, подлежат демонтажу", – уточнили в ведомстве.
А также уточнили, что право на размещение 335 рекламных конструкций получила одна компания по итогам открытого аукциона. Всего на сегодняшний день согласовано более 360 рекламных поверхностей, каждая из которых закреплена за конкретной локацией.
В департаменте архитектуры призвали бизнес проверять контрагентов и удостоверяться в наличии официальных разрешений.
Ранее сообщалось, что житель Симферополя отдал дистанционным мошенникам 2 миллиона рублей. Аферисты несколько раз звонили мужчине в мессенджере под видом правоохранителей, и в итоге убедили его оформить кредит на свое имя и перевести их на "безопасный счет".
