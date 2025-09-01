https://crimea.ria.ru/20250901/v-krymu-zapuschen-servis-vtoraya-ruka-dlya-zaschity-deneg-ot-moshennikov-1149129276.html

В Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жители Крыма теперь могут подключить новый сервис "вторая рука", предназначенный для дополнительной защиты средств от мошенников, сообщил управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин.По его словам, суть сервиса заключается в том, что клиент назначает доверенное лицо – родственника, друг или любого близкого человека – и поручает банку направлять уведомления о своих денежных операциях этому помощнику. Назначенное лицо получает право подтверждать или отклонять подозрительные переводы.Механизм защиты распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей, а также на снятие наличных. Подключение сервиса является добровольным, а при желании клиента услугу можно отключить в течение 24 часов.Перетокин подчеркнул, что никакая мера не устраняет риск мошенничества полностью, но сервис "вторая рука" поможет снизить вероятность. Это услуга – лишь часть комплекса эффективной защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

