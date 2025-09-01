https://crimea.ria.ru/20250901/v-krymu-zapuschen-servis-vtoraya-ruka-dlya-zaschity-deneg-ot-moshennikov-1149129276.html
В Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенников
В Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жители Крыма теперь могут подключить новый сервис "вторая рука", предназначенный для дополнительной защиты средств от мошенников, сообщил управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин.По его словам, суть сервиса заключается в том, что клиент назначает доверенное лицо – родственника, друг или любого близкого человека – и поручает банку направлять уведомления о своих денежных операциях этому помощнику. Назначенное лицо получает право подтверждать или отклонять подозрительные переводы.Механизм защиты распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей, а также на снятие наличных. Подключение сервиса является добровольным, а при желании клиента услугу можно отключить в течение 24 часов.Перетокин подчеркнул, что никакая мера не устраняет риск мошенничества полностью, но сервис "вторая рука" поможет снизить вероятность. Это услуга – лишь часть комплекса эффективной защиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жители Крыма теперь могут подключить новый сервис "вторая рука", предназначенный для дополнительной защиты средств от мошенников, сообщил управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин.
По его словам, суть сервиса заключается в том, что клиент назначает доверенное лицо – родственника, друг или любого близкого человека – и поручает банку направлять уведомления о своих денежных операциях этому помощнику. Назначенное лицо получает право подтверждать или отклонять подозрительные переводы.
"Какие именно операции и от какой суммы нужно будет подтверждать, можно заранее прописать в вашем соглашении с банком. Например, переводы от двухсот тысяч рублей на счет неизвестного адресата. Если владелец счета попытается сделать такой перевод, помощник сразу получит уведомление. У него будет 12 часов, чтобы связаться с владельцем счета, разобраться в ситуации, убедиться, что человека не обманывают мошенники, и уже или отклонить, или подтвердить транзакцию. Если за это время банк так и не получит согласие "второй руки", он просто не станет переводить деньги или не выдаст наличные", – объяснил Перетокин.
Механизм защиты распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей, а также на снятие наличных. Подключение сервиса является добровольным, а при желании клиента услугу можно отключить в течение 24 часов.
"Зачем такой инструмент был разработан? Он позволит защитить от злоумышленников наиболее уязвимых граждан. В первую очередь это, конечно, пожилые люди, которых мошенники легко и быстро вводят в заблуждение и заставляют перевести им деньги под разными предлогами. Кроме того, родители тоже смогут усиленно контролировать переводы подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства по незнанию и не понимая последствий", – отметил управляющий.
Перетокин подчеркнул, что никакая мера не устраняет риск мошенничества полностью, но сервис "вторая рука" поможет снизить вероятность. Это услуга – лишь часть комплекса эффективной защиты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.