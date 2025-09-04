https://crimea.ria.ru/20250904/krymchanin-vzyal-v-kredit-2-milliona-i-perevel-na-bezopasnyy-schet-1149197956.html

Крымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"

Крымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет" - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Крымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"

Житель Симферополя отдал дистанционным мошенникам 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя отдал дистанционным мошенникам 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, аферисты несколько раз звонили мужчине в мессенджере под видом правоохранителей, и в итоге убедили его оформить кредит на свое имя и перевести их на "безопасный счет".Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ход и результаты расследования, а также вопрос возмещения потерпевшему ущерба поставлены под контроль в прокуратуре Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млнВ Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенниковКурьера телефонных мошенников из Евпатории поймали в Симферополе

