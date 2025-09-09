https://crimea.ria.ru/20250909/kak-v-krymu-obespechivayut-kachestvo-podachi-pitevoy-vody-1149317893.html

Как в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды

Как в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Как в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды

В Крыму ведется модернизация и ремонт систем водоснабжения, а также реализуется строительство двух крупных водохранилищ и трактов водоподачи от подземных... РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T14:24

2025-09-09T14:24

2025-09-09T14:24

новости

новости крыма

юрий гоцанюк

вода

вода крыма

вода в крыму

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076569_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_7a4ed4975f7259185abeaf9c5cfed5be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ведется модернизация и ремонт систем водоснабжения, а также реализуется строительство двух крупных водохранилищ и трактов водоподачи от подземных источников. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, в Бахчисарайском районе планируется строительство порядка 45 километров водопроводных сетей от Счастливенского и Загорского водохранилищ с подключением 31 населенного пункта. Проект рассчитан на два года.Также в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" стартовал капремонт 9 километров Евпаторийского водовода. Ранее уже заменили 21 километр аварийных участков.Он также добавил, что в 2026 году намечено начало строительства новых водохранилищ – Солнечногорского и Мартовского – со сроком завершения к 2030 году.Параллельно разрабатывается единая схема водоснабжения и водоотведения республики, которая позволит модернизировать инфраструктуру и эффективно использовать ресурсы, подчеркнул Юрий Гоцанюк.Ранее глава правительства Крыма сообщил, что реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке выходит на завершающий этап строительства: объект готов на 91%. Основные здания и инженерные узлы, в том числе механической очистки, приемной камеры и дополнительных насосных станций, полностью завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годамиСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, юрий гоцанюк, вода, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение