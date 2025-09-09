Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды
Как в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды
В Крыму ведется модернизация и ремонт систем водоснабжения, а также реализуется строительство двух крупных водохранилищ и трактов водоподачи от подземных... РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ведется модернизация и ремонт систем водоснабжения, а также реализуется строительство двух крупных водохранилищ и трактов водоподачи от подземных источников. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, в Бахчисарайском районе планируется строительство порядка 45 километров водопроводных сетей от Счастливенского и Загорского водохранилищ с подключением 31 населенного пункта. Проект рассчитан на два года.Также в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" стартовал капремонт 9 километров Евпаторийского водовода. Ранее уже заменили 21 километр аварийных участков.Он также добавил, что в 2026 году намечено начало строительства новых водохранилищ – Солнечногорского и Мартовского – со сроком завершения к 2030 году.Параллельно разрабатывается единая схема водоснабжения и водоотведения республики, которая позволит модернизировать инфраструктуру и эффективно использовать ресурсы, подчеркнул Юрий Гоцанюк.Ранее глава правительства Крыма сообщил, что реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке выходит на завершающий этап строительства: объект готов на 91%. Основные здания и инженерные узлы, в том числе механической очистки, приемной камеры и дополнительных насосных станций, полностью завершены.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ведется модернизация и ремонт систем водоснабжения, а также реализуется строительство двух крупных водохранилищ и трактов водоподачи от подземных источников. Об этом сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.
"В рамках федеральных и региональных программ в республике ведется ремонт и модернизация водоводов и сетей водоснабжения", – сказано в сообщении.
По информации Гоцанюка, в Бахчисарайском районе планируется строительство порядка 45 километров водопроводных сетей от Счастливенского и Загорского водохранилищ с подключением 31 населенного пункта. Проект рассчитан на два года.
Также в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" стартовал капремонт 9 километров Евпаторийского водовода. Ранее уже заменили 21 километр аварийных участков.

"Для Восточного Крыма реализуются мероприятия по строительству тракта водоподачи от подземных источников Джанкойского и Нижнегорского районов до ВОС Керчи и Феодосии. Общая протяженность – более 200 километров", – заявил глава республиканского правительства.

Он также добавил, что в 2026 году намечено начало строительства новых водохранилищ – Солнечногорского и Мартовского – со сроком завершения к 2030 году.
Параллельно разрабатывается единая схема водоснабжения и водоотведения республики, которая позволит модернизировать инфраструктуру и эффективно использовать ресурсы, подчеркнул Юрий Гоцанюк.
Ранее глава правительства Крыма сообщил, что реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке выходит на завершающий этап строительства: объект готов на 91%. Основные здания и инженерные узлы, в том числе механической очистки, приемной камеры и дополнительных насосных станций, полностью завершены.
