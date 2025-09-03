Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап
Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап
Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап
Реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке выходит на завершающий этап строительства: объект готов на 91%. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава... РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке выходит на завершающий этап строительства: объект готов на 91%. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава правительства РК Юрий Гоцанюк."В полном объеме поставлено технологическое оборудование. Основные здания и инженерные узлы, в том числе механической очистки, приемной камеры и дополнительных насосных станций, полностью завершены. Завершена прокладка напорных и самотечных коллекторов, выполнены работы по электро- и водоснабжению внутри площадки. Ведется монтаж пожарных резервуаров и благоустройство территории", - написал Гоцанюк в своем ТГ-канале. По его словам, особое внимание уделяется технологической отладке: подрядчик завершил апробацию оборудования на "чистой воде" и приступил к пуско-наладочным работам на реальных стоках. Также Юрий Гоцанюк сообщил, что подрядной организации необходимо активизировать работы на отдельных участках: строительство здания КПП, работы по ливневой канализации и теплоснабжению. "Реализация проектов по строительству и реконструкции КОС осуществляется в рамках государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и находится под особым контролем главы Республики Крым Сергея Аксенова", - заключил он.
Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап

Реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке выходит на завершающий этап

13:42 03.09.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРеконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке
Реконструкция очистных сооружений Утес в Малом Маяке
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке выходит на завершающий этап строительства: объект готов на 91%. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава правительства РК Юрий Гоцанюк.
"В полном объеме поставлено технологическое оборудование. Основные здания и инженерные узлы, в том числе механической очистки, приемной камеры и дополнительных насосных станций, полностью завершены. Завершена прокладка напорных и самотечных коллекторов, выполнены работы по электро- и водоснабжению внутри площадки. Ведется монтаж пожарных резервуаров и благоустройство территории", - написал Гоцанюк в своем ТГ-канале.
По его словам, особое внимание уделяется технологической отладке: подрядчик завершил апробацию оборудования на "чистой воде" и приступил к пуско-наладочным работам на реальных стоках.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРеконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке
Реконструкция очистных сооружений Утес в Малом Маяке
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке
Также Юрий Гоцанюк сообщил, что подрядной организации необходимо активизировать работы на отдельных участках: строительство здания КПП, работы по ливневой канализации и теплоснабжению.
"Реализация проектов по строительству и реконструкции КОС осуществляется в рамках государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и находится под особым контролем главы Республики Крым Сергея Аксенова", - заключил он.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРеконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке
Реконструкция очистных сооружений Утес в Малом Маяке
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Реконструкция очистных сооружений "Утес" в Малом Маяке
