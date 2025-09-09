День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
Ко Дню памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. 9 сентября (28 августа по старому стилю) в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась 349-дневная героическая оборона Севастополя.
Традиция проведения Дня памяти берет свое начало с 1996 года, когда было принято постановление Верховного Совета Крыма "О Дне памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне в 1854-1855 гг, и мероприятиях по сохранению, восстановлению, содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных с событиями Крымской войны".
Государственный Совет Республики Крым своим постановлением от 8 августа 2014 года подтвердил эту дату. В Севастополе принят закон от 6 марта 2015 года "О праздниках и памятных датах города Севастополя", который официально утвердил и объявил памятной датой день окончания первой обороны (9 сентября).
Крымская (Восточная) война между Россией и коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства продолжалась с 1853 по 1856 годы и была вызвана столкновением их интересов в бассейне Черного моря, на Кавказе и Балканах.
Желание Великобритании и Франции завоевать новые рынки и колонии встретило сопротивление России, стремившейся отстоять свои экономические и политические интересы на Черном море, укрепить влияние на Балканах. Турция хотела при помощи союзников отторгнуть от России Крым и Кавказ. В мае 1853 года она разрешила вход в пролив Дарданеллы англо-французской эскадры. В ответ на это Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией и 3 июля (21 июня по старому стилю) ввела войска в Молдавию и Валахию. 16 октября (4 октября по старому стилю) Турция объявила войну России, которая 1 ноября (20 октября по старому стилю) ответила аналогичным заявлением. Боевые действия велись на суше и на море.
18 октября 2023, 07:29Музы, вдохновленные Крымской войной
Война первоначально складывалась для России удачно: войска одержали ряд побед на Кавказе, русский флот полностью уничтожил турецкую эскадру в Синопском сражении.
В конце 1853 года на помощь Турции Великобритания и Франция направили объединенный флот, который взял на себя защиту турецких коммуникаций в Черном море. В ответ на эти действия русское правительство 21 февраля (9 февраля по старому стилю) 1854 года объявило о состоянии войны с ними. России, армия которой насчитывала около 700 тысяч человек, пришлось вести войну с коалицией государств, имевших вооруженные силы общей численностью около одного миллиона человек.
Боевые действия развернулись на нескольких театрах. Весной 1854 года русские войска форсировали Дунай и овладели рядом турецких крепостей на Балканах, но из-за враждебной позиции Австрии отошли за реку, а затем оставили Молдавию и Валахию. На Кавказе они в ряде сражений нанесли поражение турецкой армии. В это же время англо-французский флот предпринял блокаду Балтийского моря, атаковал Петропавловск-на-Камчатке, совершил демонстративные набеги в Белом и Баренцевом морях.
Боевые действия на этих фронтах имели второстепенное значение, при этом союзники преследовали цель заставить русское командование рассредоточить силы, отвлечь их от главного театра войны, которым вскоре стал Крымский полуостров, где находилась главная военно-морская база России на Черном море — порт Севастополь.
Основная операция союзных войск была начата в Крыму в начале сентября 1854 года с высадки под Евпаторией мощного десанта в 62 тысячи человек, который затем двинулся к Севастополю.
Русская армия попыталась остановить продвижение неприятеля 20 сентября (8 сентября по старому стилю) в сражении на реке Альме, но потерпела поражение и отошла сначала к Севастополю, а затем в район Бахчисарая. Немногочисленный гарнизон Севастополя остался без прикрытия сухопутными войсками. В это время войска союзников подошли к Севастополю с юга. Англичане захватили Балаклаву, а французы заняли позиции на Федюхиных высотах. Флот союзников вошел в Балаклавскую гавань.
12 августа 2024, 18:42Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь
Воспользовавшись тем, что англо-французское командование не решилось атаковать Севастополь с ходу, были приняты срочные меры по усилению его обороны. Город имел достаточно надежную защиту с моря, 14 береговых батарей насчитывали 610 орудий.
Чтобы не допустить прорыва неприятельского флота в севастопольскую бухту, у входа в нее было затоплено пять линейных кораблей и два фрегата. Экипажи вместе с корабельной артиллерией были отправлены на сушу защищать бастионы. Оставшиеся в строю корабли были оставлены для обороны Севастополя и отведены в бухту под защиту батарей.
С южной стороны Севастополь был укреплен слабо, так как существовало мнение о невозможности нападения на него крупными силами с суши. Всего на его южной оборонительной линии протяженностью семь километров имелось только 145 орудий, установленных в недостроенных укреплениях.
Усилиями горожан, солдат и матросов под руководством военного инженера Эдуарда Тотлебена в короткий срок здесь была создана мощная система оборонительных сооружений (три полосы и передовая позиция).
25 сентября (13 сентября по старому стилю) 1854 года в Севастополе было объявлено осадное положение, началась героическая 349-дневная Севастопольская оборона.
Возглавляли ее начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Корнилов и командующий эскадрой вице-адмирал, с марта 1855 года адмирал Павел Нахимов.
В октябре 1854 года союзники предприняли первую бомбардировку города, направив против него 126 тяжелых орудий и 1340 орудий кораблей, но ничего не добились.
Защитники города проявляли высокую стойкость и мужество.
Главные силы русской армии пытались атаковать осаждавших с тыла. Но в бою при Балаклаве 25 октября (13 октября по старому стилю) успех русских войск не был развит, а в Инкерманском сражении 5 ноября (24 октября по старому стилю) они потерпели поражение.
Но беспримерная стойкость русских войск, нанесших противнику значительный урон, заставила англо-французское командование отказаться от попытки ускоренного штурма Севастополя и вынудила их перейти к длительной осаде.
В январе 1855 года в войну по требованию Франции вступило Сардинское королевство, которое направило в Крым 15-тысячный корпус. К маю 1855 года войска союзников в Крыму значительно превосходили русских в численности, вооружении, боеприпасах. Они насчитывали 175 тысяч человек, русские войска — 85 тысяч человек, в том числе в районе Севастополя 43 тысячи человек. Это позволило союзникам перейти к более активным действиям.
В конце мая им удалось занять Керчь, отрезав город от одного из путей снабжения продовольствием и боеприпасами. Начиная с середины августа, союзники осуществляли по Севастополю непрекращающиеся артиллерийские обстрелы, разрушавшие укрепления, уничтожавшие по 700-800 человек в сутки.
18 октября 2023, 20:28Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами
16 августа (4 августа по старому стилю) 1855 года русская полевая армия еще раз попыталась отвлечь противника, атаковав его позиции с тыла на реке Черной, но потерпела поражение и была отброшена.
После упорных боев в ночь на 8 сентября (27 августа по старому стилю) 1855 года противник овладел ключевой позицией города — Малаховым курганом, что предрешило исход Севастопольской обороны. В ночь на 9 сентября (28 августа по старому стилю) начался планомерный отход русских войск из Севастополя, были взорваны бастионы и склады, на рейде затоплены оставшиеся корабли (всего 28). Организованный отход всей русской армии с артиллерией и тылами в течение одной ночи явился уникальным случаем в истории войн.
11 сентября (30 августа по старому стилю) союзные войска вступили в совершенно разрушенный город.
За время Севастопольской обороны союзники потеряли 73 тысячи человек (не считая больных и умерших от болезней), русские — 102 тысячи человек. За период осады противник произвел 1,356 миллиона артиллерийских выстрелов. Кроме того, французы выпустили более 26 миллионов патронов. С русской стороны было израсходовано 1,027 миллиона снарядов.
Пока в Крыму шла борьба за главную базу Черноморского флота, на Кавказе русский корпус блокировал 33-тысячный гарнизон турок в Карсе и заставил его капитулировать.
В конце 1855 года военные действия на всех театрах войны фактически прекратились, и враждующие стороны вскоре приступили к мирным переговорам. Россия, оказавшаяся в политической изоляции, заключила 30 марта (18 марта по старому стилю) 1856 года тяжелый для нее Парижский мирный договор, в соответствии с которым она лишалась права иметь военный флот и военно-морские базы на Черном море, уступала Турции южную часть Бессарабии, обязалась не возводить укреплений на Аландских островах на Балтике и признавала протекторат великих держав над Молдавией, Валахией и Сербией.
Потери русской армии за все время Крымской войны составили свыше 522 тысяч, турки потеряли 400 тысяч человек, англичане и французы — около 120 тысяч.
Вскоре после окончания Крымской войны в России развернулось движение за увековечение памяти героев обороны Севастополя. По всей стране собирали средства на сооружение памятников. Особенно много было сделано в период подготовки празднования 50-летия обороны города (1904-1905).
На местах, где располагались бастионы и батареи, появились монументы и памятные доски. В мае 1905 года на бывшем четвертом бастионе открылся музей-панорама "Оборона Севастополя". Внутри здания размещено живописное полотно длиной 115 метров и высотой 14 метров, принадлежащее кисти мастера русской батальной живописи Франца Рубо, которое изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками Малахова кургана и укреплений Корабельной стороны.
9 марта 2023, 21:34Нацпроекты в КрымуМёд и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, в 8-ми томах. 2004)
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.