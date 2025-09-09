https://crimea.ria.ru/20250909/1111877853.html

День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов

День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. 9 сентября (28 августа по старому стилю) в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. В этот день в 1855 году завершилась 349-дневная героическая оборона Севастополя.Традиция проведения Дня памяти берет свое начало с 1996 года, когда было принято постановление Верховного Совета Крыма "О Дне памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне в 1854-1855 гг, и мероприятиях по сохранению, восстановлению, содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных с событиями Крымской войны".Крымская (Восточная) война между Россией и коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства продолжалась с 1853 по 1856 годы и была вызвана столкновением их интересов в бассейне Черного моря, на Кавказе и Балканах.Желание Великобритании и Франции завоевать новые рынки и колонии встретило сопротивление России, стремившейся отстоять свои экономические и политические интересы на Черном море, укрепить влияние на Балканах. Турция хотела при помощи союзников отторгнуть от России Крым и Кавказ. В мае 1853 года она разрешила вход в пролив Дарданеллы англо-французской эскадры. В ответ на это Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией и 3 июля (21 июня по старому стилю) ввела войска в Молдавию и Валахию. 16 октября (4 октября по старому стилю) Турция объявила войну России, которая 1 ноября (20 октября по старому стилю) ответила аналогичным заявлением. Боевые действия велись на суше и на море.В конце 1853 года на помощь Турции Великобритания и Франция направили объединенный флот, который взял на себя защиту турецких коммуникаций в Черном море. В ответ на эти действия русское правительство 21 февраля (9 февраля по старому стилю) 1854 года объявило о состоянии войны с ними. России, армия которой насчитывала около 700 тысяч человек, пришлось вести войну с коалицией государств, имевших вооруженные силы общей численностью около одного миллиона человек.Боевые действия развернулись на нескольких театрах. Весной 1854 года русские войска форсировали Дунай и овладели рядом турецких крепостей на Балканах, но из-за враждебной позиции Австрии отошли за реку, а затем оставили Молдавию и Валахию. На Кавказе они в ряде сражений нанесли поражение турецкой армии. В это же время англо-французский флот предпринял блокаду Балтийского моря, атаковал Петропавловск-на-Камчатке, совершил демонстративные набеги в Белом и Баренцевом морях.Основная операция союзных войск была начата в Крыму в начале сентября 1854 года с высадки под Евпаторией мощного десанта в 62 тысячи человек, который затем двинулся к Севастополю.Русская армия попыталась остановить продвижение неприятеля 20 сентября (8 сентября по старому стилю) в сражении на реке Альме, но потерпела поражение и отошла сначала к Севастополю, а затем в район Бахчисарая. Немногочисленный гарнизон Севастополя остался без прикрытия сухопутными войсками. В это время войска союзников подошли к Севастополю с юга. Англичане захватили Балаклаву, а французы заняли позиции на Федюхиных высотах. Флот союзников вошел в Балаклавскую гавань.Воспользовавшись тем, что англо-французское командование не решилось атаковать Севастополь с ходу, были приняты срочные меры по усилению его обороны. Город имел достаточно надежную защиту с моря, 14 береговых батарей насчитывали 610 орудий.Чтобы не допустить прорыва неприятельского флота в севастопольскую бухту, у входа в нее было затоплено пять линейных кораблей и два фрегата. Экипажи вместе с корабельной артиллерией были отправлены на сушу защищать бастионы. Оставшиеся в строю корабли были оставлены для обороны Севастополя и отведены в бухту под защиту батарей.С южной стороны Севастополь был укреплен слабо, так как существовало мнение о невозможности нападения на него крупными силами с суши. Всего на его южной оборонительной линии протяженностью семь километров имелось только 145 орудий, установленных в недостроенных укреплениях.Усилиями горожан, солдат и матросов под руководством военного инженера Эдуарда Тотлебена в короткий срок здесь была создана мощная система оборонительных сооружений (три полосы и передовая позиция).25 сентября (13 сентября по старому стилю) 1854 года в Севастополе было объявлено осадное положение, началась героическая 349-дневная Севастопольская оборона.Возглавляли ее начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Корнилов и командующий эскадрой вице-адмирал, с марта 1855 года адмирал Павел Нахимов.В октябре 1854 года союзники предприняли первую бомбардировку города, направив против него 126 тяжелых орудий и 1340 орудий кораблей, но ничего не добились.Защитники города проявляли высокую стойкость и мужество.Главные силы русской армии пытались атаковать осаждавших с тыла. Но в бою при Балаклаве 25 октября (13 октября по старому стилю) успех русских войск не был развит, а в Инкерманском сражении 5 ноября (24 октября по старому стилю) они потерпели поражение.Но беспримерная стойкость русских войск, нанесших противнику значительный урон, заставила англо-французское командование отказаться от попытки ускоренного штурма Севастополя и вынудила их перейти к длительной осаде.В январе 1855 года в войну по требованию Франции вступило Сардинское королевство, которое направило в Крым 15-тысячный корпус. К маю 1855 года войска союзников в Крыму значительно превосходили русских в численности, вооружении, боеприпасах. Они насчитывали 175 тысяч человек, русские войска — 85 тысяч человек, в том числе в районе Севастополя 43 тысячи человек. Это позволило союзникам перейти к более активным действиям. В конце мая им удалось занять Керчь, отрезав город от одного из путей снабжения продовольствием и боеприпасами. Начиная с середины августа, союзники осуществляли по Севастополю непрекращающиеся артиллерийские обстрелы, разрушавшие укрепления, уничтожавшие по 700-800 человек в сутки.16 августа (4 августа по старому стилю) 1855 года русская полевая армия еще раз попыталась отвлечь противника, атаковав его позиции с тыла на реке Черной, но потерпела поражение и была отброшена.11 сентября (30 августа по старому стилю) союзные войска вступили в совершенно разрушенный город.За время Севастопольской обороны союзники потеряли 73 тысячи человек (не считая больных и умерших от болезней), русские — 102 тысячи человек. За период осады противник произвел 1,356 миллиона артиллерийских выстрелов. Кроме того, французы выпустили более 26 миллионов патронов. С русской стороны было израсходовано 1,027 миллиона снарядов.Пока в Крыму шла борьба за главную базу Черноморского флота, на Кавказе русский корпус блокировал 33-тысячный гарнизон турок в Карсе и заставил его капитулировать.Потери русской армии за все время Крымской войны составили свыше 522 тысяч, турки потеряли 400 тысяч человек, англичане и французы — около 120 тысяч.Вскоре после окончания Крымской войны в России развернулось движение за увековечение памяти героев обороны Севастополя. По всей стране собирали средства на сооружение памятников. Особенно много было сделано в период подготовки празднования 50-летия обороны города (1904-1905). На местах, где располагались бастионы и батареи, появились монументы и памятные доски. В мае 1905 года на бывшем четвертом бастионе открылся музей-панорама "Оборона Севастополя". Внутри здания размещено живописное полотно длиной 115 метров и высотой 14 метров, принадлежащее кисти мастера русской батальной живописи Франца Рубо, которое изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками Малахова кургана и укреплений Корабельной стороны.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, в 8-ми томах. 2004)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

