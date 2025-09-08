Рейтинг@Mail.ru
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/ukraintsev-prizvali-gotovitsya-k-blekautu-i-zapastis-fonaryami-i-edoy-1149294987.html
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
Осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты. С таким призывам к... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T21:31
2025-09-08T21:31
новости
украина
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100997/92/1009979289_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_b4dc492950e559acc7f7c1297d69be21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты. С таким призывам к гражданам страны обратился директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.Предпринимателям директор энергокомпании рекомендовал проверить исправность генераторов.В начале минувшей осени на Украине также призывали граждан готовится к отключениям света, в населенных пунктах страны вводили экстренные отключения света.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетикиЭлектричества на всех украинцев не хватит - АзаровГенераторы не помогут: Киев останется без света и интернета
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100997/92/1009979289_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1c11f54e83d49636453024cb43316542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, отключение электроэнергии
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой

Украинцам надо готовиться к блэкауту – в ДТЭК призвали запастись фонарями и едой

21:31 08.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКиев вечером
Киев вечером - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты. С таким призывам к гражданам страны обратился директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"Осень немного тревожная пора для энергетиков… Я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям. Населению: запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся… держите дома запас воды и продуктов, которые не портятся быстро", – написал Коваленко в социальной сети Facebook*.
Предпринимателям директор энергокомпании рекомендовал проверить исправность генераторов.
В начале минувшей осени на Украине также призывали граждан готовится к отключениям света, в населенных пунктах страны вводили экстренные отключения света.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетики
Электричества на всех украинцев не хватит - Азаров
Генераторы не помогут: Киев останется без света и интернета
 
НовостиУкраинаОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
21:43"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
21:31Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
21:14В Севастополе подешевели курица и яйца
20:56Переломный год животноводства: как развивается отрасль в Крыму
20:41"Стрелковая молитва" и в бой: в Крыму учат детей практической стрельбе
20:23В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа
20:05В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом
19:48Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
19:31Русские воины XVIII века: стойкость и сила имперской армии
19:10Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
18:52В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
18:35Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
18:06В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
17:47Ландшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
17:35Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
17:24Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
17:08Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
16:53Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
Лента новостейМолния