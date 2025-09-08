https://crimea.ria.ru/20250908/ukraintsev-prizvali-gotovitsya-k-blekautu-i-zapastis-fonaryami-i-edoy-1149294987.html
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
Осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты. С таким призывам к... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T21:31
2025-09-08T21:31
2025-09-08T21:31
новости
украина
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100997/92/1009979289_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_b4dc492950e559acc7f7c1297d69be21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты. С таким призывам к гражданам страны обратился директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.Предпринимателям директор энергокомпании рекомендовал проверить исправность генераторов.В начале минувшей осени на Украине также призывали граждан готовится к отключениям света, в населенных пунктах страны вводили экстренные отключения света.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетикиЭлектричества на всех украинцев не хватит - АзаровГенераторы не помогут: Киев останется без света и интернета
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100997/92/1009979289_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1c11f54e83d49636453024cb43316542.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, отключение электроэнергии
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
Украинцам надо готовиться к блэкауту – в ДТЭК призвали запастись фонарями и едой