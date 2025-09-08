https://crimea.ria.ru/20250908/ukraintsev-prizvali-gotovitsya-k-blekautu-i-zapastis-fonaryami-i-edoy-1149294987.html

Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой

Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Осенью украинцев ждут отключения электроэнергии, поэтому населению необходимо приобрести пауэрбанки, фонарики и нескоропортящиеся продукты. С таким призывам к гражданам страны обратился директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.Предпринимателям директор энергокомпании рекомендовал проверить исправность генераторов.В начале минувшей осени на Украине также призывали граждан готовится к отключениям света, в населенных пунктах страны вводили экстренные отключения света.Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва долго терпела атаки Киева по энергетике и теперь наносит ответные удары.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетикиЭлектричества на всех украинцев не хватит - АзаровГенераторы не помогут: Киев останется без света и интернета

