Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией
Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией
Правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта "Борьба с... РИА Новости Крым, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Всего регионам России на 2026-2027 годы предусмотрено выделение более 3,5 млн рублей на поддержку проектов по борьбе с онкологией. Средства будут направлены на модернизацию оборудования и медицинских изделий, а также на организацию новых структурных подразделений в медицинских учреждениях.Минздрав России обязан заключить соглашения о предоставлении субсидий с региональными органами управления здравоохранением в течение 30 календарных дней с момента издания распоряжения.Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.
Новости
россия, крым, правительство россии, михаил мишустин, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, новости крыма, онкология
Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией

Крым в 2027 году получит субсидию на медоборудование для борьбы с онкологией

11:19 08.09.2025 (обновлено: 11:20 08.09.2025)
 
© РИА Новости КрымАппарат для УЗИ в стационаре для онкобольных в Севастополе
Аппарат для УЗИ в стационаре для онкобольных в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, в 2027 году Крым получит субсидию в размере 71,3 тысяч рублей на покупку современного оборудования и медицинских приборов для диагностики и лечения рака, с применением радиологических методов.
Всего регионам России на 2026-2027 годы предусмотрено выделение более 3,5 млн рублей на поддержку проектов по борьбе с онкологией. Средства будут направлены на модернизацию оборудования и медицинских изделий, а также на организацию новых структурных подразделений в медицинских учреждениях.
Минздрав России обязан заключить соглашения о предоставлении субсидий с региональными органами управления здравоохранением в течение 30 календарных дней с момента издания распоряжения.
Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.
