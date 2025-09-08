https://crimea.ria.ru/20250908/krym-poluchit-subsidiyu-na-zakupku-oborudovaniya-dlya-borby-s-onkologiey-1149280300.html

Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Всего регионам России на 2026-2027 годы предусмотрено выделение более 3,5 млн рублей на поддержку проектов по борьбе с онкологией. Средства будут направлены на модернизацию оборудования и медицинских изделий, а также на организацию новых структурных подразделений в медицинских учреждениях.Минздрав России обязан заключить соглашения о предоставлении субсидий с региональными органами управления здравоохранением в течение 30 календарных дней с момента издания распоряжения.Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России готова к применению вакцина от ракаКак модернизируют систему здравоохранения в Запорожской областиВ России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей

