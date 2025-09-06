Рейтинг@Mail.ru
Недострои в Крыму разбирают и отправляют на СВО для создания укреплений
Недострои в Крыму разбирают и отправляют на СВО для создания укреплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Объекты незавершенного строительства из Крыма могут оказаться очень полезны в зоне спецоперации. Такого мнения придерживается заместитель министра жилищной политики и Государственного строительного надзора Республики Крым Евгений Агуреев.Он рассказал, что в общем объектов незавершенного строительства, внесенных в особый реестр по поручению правительства России, на территории республики насчитывается 4181.По словам спикера, представители минобороны оказали содействие местным органам. Гость эфира отметил, что такая работа ведется на постоянной основе.При этом замминистра также рассказал, что министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма был разработан и подготовлен законопроект об увеличении налоговой ставки для собственников объектов незавершенного строительства."Данный закон был в июне госсоветом Крыма поддержан и принят. С 2026 года для таких объектов будет принята повышенная налоговая ставка. Кроме того, для физических лиц на уровне органов местного самоуправления аналогичные решения приняты депутатским корпусом: данные налоговой ставки также будут повышены", – сказал гость эфира.По его мнению, такие меры будут стимуляцией для застройщиков в кратчайшие сроки завершить строительство и не растягивать его.
новости крыма, недострой, незавершенное строительство
Недострои в Крыму разбирают и отправляют на СВО для создания укреплений

Недострои в Крыму разбирают на материалы и отправляют для создания укреплений в зоне СВО

20:54 06.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Объекты незавершенного строительства из Крыма могут оказаться очень полезны в зоне спецоперации. Такого мнения придерживается заместитель министра жилищной политики и Государственного строительного надзора Республики Крым Евгений Агуреев.
Он рассказал, что в общем объектов незавершенного строительства, внесенных в особый реестр по поручению правительства России, на территории республики насчитывается 4181.

"Есть объекты, у которых остались целые строительные материалы, которые можно использовать повторно. Мы проводили совещание с представителями Министерства обороны, так как строительные материалы нужны в зоне проведения спецоперации", – сказал Агуреев в эфире радио "Спутник в Крыму".

По словам спикера, представители минобороны оказали содействие местным органам. Гость эфира отметил, что такая работа ведется на постоянной основе.
При этом замминистра также рассказал, что министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма был разработан и подготовлен законопроект об увеличении налоговой ставки для собственников объектов незавершенного строительства.
"Данный закон был в июне госсоветом Крыма поддержан и принят. С 2026 года для таких объектов будет принята повышенная налоговая ставка. Кроме того, для физических лиц на уровне органов местного самоуправления аналогичные решения приняты депутатским корпусом: данные налоговой ставки также будут повышены", – сказал гость эфира.
По его мнению, такие меры будут стимуляцией для застройщиков в кратчайшие сроки завершить строительство и не растягивать его.
Радио "Спутник в Крыму"
 
Лента новостейМолния