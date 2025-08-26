Рейтинг@Mail.ru
Более 4000 объектов: как в Крыму борются с недостроями
Более 4000 объектов: как в Крыму борются с недостроями
Более 4000 объектов: как в Крыму борются с недостроями - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Более 4000 объектов: как в Крыму борются с недостроями
В Крыму выявлено более 4000 объектов незавершенного строительства. Такую цифру в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал заместитель министра жилищной политики и... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T21:14
2025-08-26T21:14
радио "спутник в крыму"
строительство
ялта
симферополь
недострой
незавершенное строительство
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму выявлено более 4000 объектов незавершенного строительства. Такую цифру в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал заместитель министра жилищной политики и Государственного строительства надзора Республики Крым Евгений Агуреев.По его словам, работа велась по поручению правительства Российской Федерации и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В перечне объекты, которые влияют как на курортную привлекательность, так и на внешний вид населенных пунктов.По его словам, все эти объекты сформированы в реестры по муниципалитетам и регионам и для дальнейших управленческих решений и мер по достройке или демонтажу разосланы в местные органы самоуправления.Замминистра отметил, что если объект обладает признаками самовольной постройки, то проводятся соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, и материалы по тому или иному зданию направляются в местную администрацию для дальнейшей подачи иска в суд для решения либо о сносе такого объекта, либо о приведении его в соответствии с действующими правилами землепользования и застройки территории.Среди регионов с наибольшим количеством недостроев Агуреев выделил Ялту, Симферополь и север Крыма.В Ялте из 367 объектов по 73 ведутся судебные разбирательства на предмет законности таких построек, рассказал спикер. Эти разбирательства уже идут не первый год и это обусловлено тем, что судебная практика сложилась таким образом, что необходимо проведение судебно-технической экспертизы. И ввиду того, что ограниченный список государственных организаций, которые могут проводить такие экспертизы, процесс растягивается на очень длительные промежутки времени, объяснил Агуреев.На севере полуострова очень много заброшенных элеваторов, сельхозхранилищ, амбаров. Большинство таких объектов находятся в удручающем состоянии и не подлежат восстановлению, отметил замминистра.В отдельную категорию Агуреев вынес объекты, которые были заброшены собственниками еще с украинских времен.В единичных случаях, отметил чиновник, недострои могут быть вовлечены в программу комплексного развития территории в рамках инвестпроектов. Для таких зданий министерство строительства и местные администрации целенаправленно ищут инвесторов. Таких объектов в списке у крымского минстроя порядка 70-80.Также замминистра проинформировал, что Председателям Совета министров республики Юрием Гоцанюком поставлены сроки органам местного управления до 1 сентября предоставить дорожные карты по всем объектам, по которым принято решение об административном сносе либо иные управленческие решения. И до конца сентября уже показать действия, направленные на снижение количества объектов незавершенного строительства на территории республики.Он также рассказал, что реестр всех незавершенных объектов недвижимости реестры будет опубликован на сайте правительства Крыма в свободном доступе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
симферополь
Более 4000 объектов: как в Крыму борются с недостроями

В Крыму зарегистрировано более 4000 объектов незавершенного строительства

21:14 26.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбъект незавершенного строительства
Объект незавершенного строительства - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму выявлено более 4000 объектов незавершенного строительства. Такую цифру в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал заместитель министра жилищной политики и Государственного строительства надзора Республики Крым Евгений Агуреев.
По его словам, работа велась по поручению правительства Российской Федерации и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В перечне объекты, которые влияют как на курортную привлекательность, так и на внешний вид населенных пунктов.

"На сегодняшний день выявлен 4181 такой объект на территории республики. Эта цифра включает объекты, которые как визуально определяются как объекты незавершенного строительства, а также это объекты, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости как об объектах незавершенного строительства", – сказал гость эфира.

По его словам, все эти объекты сформированы в реестры по муниципалитетам и регионам и для дальнейших управленческих решений и мер по достройке или демонтажу разосланы в местные органы самоуправления.
Замминистра отметил, что если объект обладает признаками самовольной постройки, то проводятся соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, и материалы по тому или иному зданию направляются в местную администрацию для дальнейшей подачи иска в суд для решения либо о сносе такого объекта, либо о приведении его в соответствии с действующими правилами землепользования и застройки территории.

"Есть альтернативный путь относительно объектов, которые находится на муниципальной земле без каких-либо прав. Администрация вправе принять постановление об административном сносе такого объекта. Такие процедуры уже запущены. По 180 объектам на сегодняшний день уже принято решение местными органами об административном сносе", – отметил спикер.

Среди регионов с наибольшим количеством недостроев Агуреев выделил Ялту, Симферополь и север Крыма.
В Ялте из 367 объектов по 73 ведутся судебные разбирательства на предмет законности таких построек, рассказал спикер. Эти разбирательства уже идут не первый год и это обусловлено тем, что судебная практика сложилась таким образом, что необходимо проведение судебно-технической экспертизы. И ввиду того, что ограниченный список государственных организаций, которые могут проводить такие экспертизы, процесс растягивается на очень длительные промежутки времени, объяснил Агуреев.

"Самое большое количество таких объектов (недостроев – ред.) в Симферополе. Порядка 470 объектов есть в Симферопольском районе. Много объектов постсоветских, сельхозпредприятий заброшенных, которые находятся в отдаленных уголках, с которыми тоже муниципалитет борется, ищет собственников", – рассказал гость эфира.

На севере полуострова очень много заброшенных элеваторов, сельхозхранилищ, амбаров. Большинство таких объектов находятся в удручающем состоянии и не подлежат восстановлению, отметил замминистра.
В отдельную категорию Агуреев вынес объекты, которые были заброшены собственниками еще с украинских времен.
"Проблематика в том, что невозможно найти собственника таких объектов. Документы не введены в российское правовое поле, собственники не выходят на связь, объекты находятся в "подвешенном" состоянии. Если объект обладает признаками несоответствия нормам на сегодняшний день, в любом случае рассматривается вопрос о его законности. Если нет, также обращаемся в суд, и уже администрация совместно с судебной инстанцией принимает решение", – сказал спикер.
В единичных случаях, отметил чиновник, недострои могут быть вовлечены в программу комплексного развития территории в рамках инвестпроектов. Для таких зданий министерство строительства и местные администрации целенаправленно ищут инвесторов. Таких объектов в списке у крымского минстроя порядка 70-80.
Также замминистра проинформировал, что Председателям Совета министров республики Юрием Гоцанюком поставлены сроки органам местного управления до 1 сентября предоставить дорожные карты по всем объектам, по которым принято решение об административном сносе либо иные управленческие решения. И до конца сентября уже показать действия, направленные на снижение количества объектов незавершенного строительства на территории республики.
Он также рассказал, что реестр всех незавершенных объектов недвижимости реестры будет опубликован на сайте правительства Крыма в свободном доступе.
