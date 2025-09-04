https://crimea.ria.ru/20250904/delegatsiya-iz-kryma-prinimaet-uchastie-v-vef-1149195746.html
Делегация из Крыма принимает участие в ВЭФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымская делегация принимает участие в Восточном экономическом форуме, который в эти дни проходит во Владивостоке. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, крымская делегация ведет обмен опытом с регионами Дальнего Востока, в том числе — в нормотворчестве."Подписал соглашения о межпарламентском сотрудничестве с председателем Законодательного собрания Приморского края Антоном Волошко и председателем Законодательной думы Хабаровского края Николаем Шевцовым", – написал Константинов в своем Telegram-канале.В рамках соглашения, по словам спикера крымского парламента, запланирована разработка совместных законодательных инициатив и обмен лучшими практиками, проведение мероприятий с целью повышения уровня жизни в субъектах.Кроме того, Крым и Сахалинская область являются регионами-флагманами проекта Агентства стратегических инициатив в сфере гастрономического туризма "ПроЕДУ по России!", а между городами республики, Приморского края и Сахалинской области подписан ряд соглашений о сотрудничестве, добавил он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ВЭФ подписаны 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублейКрым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружествеВ Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"
