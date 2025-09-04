Рейтинг@Mail.ru
Делегация из Крыма принимает участие в ВЭФ - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Делегация из Крыма принимает участие в ВЭФ
Делегация из Крыма принимает участие в ВЭФ - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Делегация из Крыма принимает участие в ВЭФ
Крымская делегация принимает участие в Восточном экономическом форуме, который в эти дни проходит во Владивостоке. Об этом сообщил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 04.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149195063_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_3718cdf886b6b5df0d76c6107e766758.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымская делегация принимает участие в Восточном экономическом форуме, который в эти дни проходит во Владивостоке. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, крымская делегация ведет обмен опытом с регионами Дальнего Востока, в том числе — в нормотворчестве."Подписал соглашения о межпарламентском сотрудничестве с председателем Законодательного собрания Приморского края Антоном Волошко и председателем Законодательной думы Хабаровского края Николаем Шевцовым", – написал Константинов в своем Telegram-канале.В рамках соглашения, по словам спикера крымского парламента, запланирована разработка совместных законодательных инициатив и обмен лучшими практиками, проведение мероприятий с целью повышения уровня жизни в субъектах.Кроме того, Крым и Сахалинская область являются регионами-флагманами проекта Агентства стратегических инициатив в сфере гастрономического туризма "ПроЕДУ по России!", а между городами республики, Приморского края и Сахалинской области подписан ряд соглашений о сотрудничестве, добавил он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Делегация из Крыма принимает участие в ВЭФ

Крым подписал соглашение о сотрудничестве с Приморским краем на ВЭФ

10:12 04.09.2025 (обновлено: 10:15 04.09.2025)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваДелегация из Крыма на ВЭФ
Делегация из Крыма на ВЭФ
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымская делегация принимает участие в Восточном экономическом форуме, который в эти дни проходит во Владивостоке. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
По его словам, крымская делегация ведет обмен опытом с регионами Дальнего Востока, в том числе — в нормотворчестве.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваДелегация из Крыма на ВЭФ
Делегация из Крыма на ВЭФ
© Telegram-канал Владимира Константинова
Делегация из Крыма на ВЭФ
"Подписал соглашения о межпарламентском сотрудничестве с председателем Законодательного собрания Приморского края Антоном Волошко и председателем Законодательной думы Хабаровского края Николаем Шевцовым", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
В рамках соглашения, по словам спикера крымского парламента, запланирована разработка совместных законодательных инициатив и обмен лучшими практиками, проведение мероприятий с целью повышения уровня жизни в субъектах.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваДелегация из Крыма на ВЭФ
Делегация из Крыма на ВЭФ
© Telegram-канал Владимира Константинова
Делегация из Крыма на ВЭФ
"Отмечу, что в экономической, туристской сферах между Крымом и регионами Дальнего Востока уже установлены связи. К примеру, наши производства приобретают здесь необходимое сырье, а на крымском судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы производятся морские рефрижераторы для одной из дальневосточных компаний", – проинформировал Константинов.
Кроме того, Крым и Сахалинская область являются регионами-флагманами проекта Агентства стратегических инициатив в сфере гастрономического туризма "ПроЕДУ по России!", а между городами республики, Приморского края и Сахалинской области подписан ряд соглашений о сотрудничестве, добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
